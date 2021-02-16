Услуги: Билайн добавил поддержку Mobile ID при работе с приложением "БКС Мир инвестиций"

16.02.2021, MForum.ru

Билайн запустил автозаполнение паспортных данных с помощью технологии Mobile ID (Мобильный ID) для своих абонентов, которые хотят пользоваться приложением БКС Мир инвестиций. Это ускорило и упростило открытие брокерского счета. Если на заполнение всех необходимых полей в приложении клиент обычно тратит 12 минут, то с использованием автозаполнения, процесс оформления занимает не более 5 минут.

Компания утверждает, что Mobile ID обеспечивает повышенную безопасность авторизации, т.к. единственный идентификатор абонента в этом случае - номер телефона пользователя. Вход, кроме того подтверждается push-сообщением. Такой подход обеспечивает снижение вероятности несанкционированного доступа за счет закрытого взаимодействия SIM-карты и платформы Mobile ID, а также за счет ограниченной продолжительности авторизационной сессии.

Как получить услугу? Достаточно ввести номер телефона при открытии брокерского счета, принять согласие на обработку персональных данных и подтвердить их передачу в приложение "БКС Мир инвестиций". Все данные передаются зашифрованными и недоступны третьим лицам. Заодно технология Mobile ID поможет избежать ошибок, которые иногда случаются при заполнении полей в анкете вручную.

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»:

«Мы стремимся сделать жизнь наших клиентов проще и безопаснее с помощью наших передовых разработок. Использование Мобильного ID для автоматической регистрации и последующей авторизации на большом количестве различных онлайн-сервисов — вопрос самого ближайшего будущего. Мы рады, что наш партнер — «БКС Мир инвестиций» активно внедряет технологию Мобильного ID, создавая максимально комфортные условия для своих пользователей, а также обеспечивает надежную защиту их данных».

Мы также помним, что ранее, в декабре 2020 года, говорил о Mobile ID генеральный директор "Вымпелком" Александр Торбахов:

"Сегодня, как вы знаете, идет гонка различных способов идентификации клиентов. Многие компании предлагают свою версию аналогичных услуг, обычный шаблон, это "названиекомпании ID". Все соревнуются в удобстве сервиса для клиента. Считаю, что у нашего Mobile ID есть хорошее конкурентное преимущество. Самый удобный идентификатор для любого человека, это номер его телефона. Каждый его имеет и каждый его помнит. Мы его используем, дорабатываем и будем продвигать вместе с нашими коллегами из других телеком-компаний.

Для тех, кто не знает - Mobile ID это способ авторизоваться на том или ином интернет-ресурсе, это способ быстрого захода на тот или иной ресурс. Если обычно для этого требуется создать уникальные логин и пароль, которые многие затем забывают, то Mobile-ID подразумевает, что логином является номер вашего мобильного телефон, а пароль и не нужен. При заходе на тот или иной сайт с логином-телефоном, вы получаете запрос подтверждения доступа на ваш телефон и нажатием буквально одной кнопки подтверждаете ваше намерение. Процедура одинакова, что для первого случая использования сервиса, что для последующих.

В отличие от многих других, в том числе продвинутых, способов авторизации, у Mobile ID, на наш взгляд, большие перспективы стать популярным".

Компания Билайн последовательно старается привлечь внимание пользователей к новой технологии. В частности, в августе 2020 года Вымпелком сообщал о внедрении поддержки Mobile ID в работу ряда собственных сервисов компании.

С оптимизмом на Mobile ID смотрят также в компании "МегаФон", генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян отозвался об этой технологии так:

"Есть стандарт, разработанный в GSMA, Mobile ID. Мы в нем все участвовали. Этот рынок, на мой взгляд, большой. Он позволит каждому из операторов получать по своим абонентам качественный поток больших данных. Обрабатывая их, операторы получат возможность упростить жизнь абонентов, позволят им забыть пароли от каждой конкретной, например, e-commerce площадки, от каждого конкретного сайта. Вы все равно эти пароли выписываете где-то на листочек, храните в карманах. При этом высокая безопасность не достигается. А вот то, что вы всегда помните, это номер вашего телефона. Mobile ID это большая, хорошая вещь, которая нас не ссорит, а наоборот, объединяет".

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