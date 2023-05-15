Развитие сетей: МТС ID вместо паролей по SMS

15.05.2023, MForum.ru

МТС сообщает, что число входов в услуги экосистемы по МТС ID выросло по итогам 1q2023 до 212,7 млн с 62,6 млн годом ранее. Количество авторизаций с паролями по SMS, напротив, за тот же период снизилось до 36 млн с 58,8 млн.

Данные за 2022 год - число заходов с использованием пароля по SMS составило 199 млн, в 2021-2022 годах было 247 млн; число заходов по МТС ID - 572,3 млрд!

Выросло и число пользователей МТС ID - до 88,2 млн с 70,5 млн.

На сегодня МТС ID позволяет с единого аккаунта авторизоваться более, чем в 80 web-сервисах и в 15 мобильных приложениях экосистемы МТС. Не требуется вводить номер телефона, пароль или SMS. Чаще всего этим видом авторизации пользуются в мобильной приложении Мой МТС, в web-версии ЛК, также пользовали онлайн-кинотеатр KION, сервисы лояльности МТС и т.п.

Опцию оценили и абоненты других операторов. В конце марта 2023 года их доля выросла до 14,6% с 11,7%.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС развитие сетей Mobile ID МТС ID

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