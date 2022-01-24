Услуги: Вымпелком создал плагин для регистрации и входа через Мобильный ID

24.01.2022, MForum.ru

Этот плагин разработан для системы управления сайтами 1C-Битрикс CMS. С его помощью можно буквально в несколько кликов настроить возможность для клиентов быстро и удобно регистрироваться или входить на сайт по номеру телефона без необходимости использования логина и пароля.

Скачать и установить плагин для 1С-Битрикс CMS можно бесплатно через маркетплейс 1С-Битрикс.

Установленный плагин позволяет для авторизации вводить только номер телефона, подтверждая вход с мобильного устройства. Для установки кнопки плагина не требуется писать какие-то элементы кода.

Услуга Мобильный ID предназначена для быстрой и удобной авторизации на любых ресурсах и по умолчанию доступна любому абоненту "большой четверки" телеком-операторов.

пресс-релиз компании Вымпелком

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