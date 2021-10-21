Технологии: МегаФон упростил покупки на AliExpress Россия с помощью "Мобильного ID"

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Технологии: МегаФон упростил покупки на AliExpress Россия с помощью "Мобильного ID"

21.10.2021, MForum.ru

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Операторы постепенно наращивают список партнерских площадок, где применяется технология Мобильный ID. На этот раз технология позволит упростить оформление зарубежных заказов, за счет автоматизации заполнения таможенной анкеты.

 

 

 

Потенциал услуги - значительный, количество активных покупателей на AliExpress Россия за последние 12 месяцев превысило 27,9 млн человек. Посещаемость маркетплейса среди абонентов МегаФон за 9 месяцев 2021 года выросла в 4 раз год к году.

На маркетплейсе представлены товары более 350 тысяч продавцов, среди которых 275 тысяч - иностранные. Для получения зарубежных посылок в пунктах выдачи покупатель должен заполнить данные для таможенного оформления заказа. Внедрение технологии Мобильный ID позволяет упросить внесение этой информации, сервис автоматически подгрузит все необходимое - достаточно указать свой номер телефона и следовать простым инструкциям.

«Рынок интернет-торговли в России быстро развивается: в 2021 году его рост составляет около 40%. Покупатели все чаще выбирают онлайн-шоппинг за большой ассортимент и возможность экономить время, но вместе с этим растет и конкуренция между магазинами. «Мобильный ID» помогает интернет-площадкам упростить клиентский путь и в результате повысить конверсию продаж. Мы постоянно расширяем возможности «Мобильного ID» и рады, что теперь им могут воспользоваться клиенты AliExpress Россия», – отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

МегаФон напоминает, что передача информации проходит в закодированном формате, расшифровать которые можно только индивидуальным ключом SIM-карты. Функцией автозаполнения могут пользоваться абоненты любого оператора.

МегаФон внедрил Мобильный ID также в ряде собственных сервисов, а также в ряде интернет-магазинов, в банках, на некоторых других онлайн-площадках, а также для подключения к Wi-Fi в аэропорту Шереметьево.

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теги: телеком услуги Мобильный ID МегаФон

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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