Технологии: МегаФон упростил покупки на AliExpress Россия с помощью "Мобильного ID"

MForum.ru
21.10.2021,
Операторы постепенно наращивают список партнерских площадок, где применяется технология Мобильный ID. На этот раз технология позволит упростить оформление зарубежных заказов, за счет автоматизации заполнения таможенной анкеты.
Потенциал услуги - значительный, количество активных покупателей на AliExpress Россия за последние 12 месяцев превысило 27,9 млн человек. Посещаемость маркетплейса среди абонентов МегаФон за 9 месяцев 2021 года выросла в 4 раз год к году.
На маркетплейсе представлены товары более 350 тысяч продавцов, среди которых 275 тысяч - иностранные. Для получения зарубежных посылок в пунктах выдачи покупатель должен заполнить данные для таможенного оформления заказа. Внедрение технологии Мобильный ID позволяет упросить внесение этой информации, сервис автоматически подгрузит все необходимое - достаточно указать свой номер телефона и следовать простым инструкциям.
«Рынок интернет-торговли в России быстро развивается: в 2021 году его рост составляет около 40%. Покупатели все чаще выбирают онлайн-шоппинг за большой ассортимент и возможность экономить время, но вместе с этим растет и конкуренция между магазинами. «Мобильный ID» помогает интернет-площадкам упростить клиентский путь и в результате повысить конверсию продаж. Мы постоянно расширяем возможности «Мобильного ID» и рады, что теперь им могут воспользоваться клиенты AliExpress Россия», – отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.
МегаФон напоминает, что передача информации проходит в закодированном формате, расшифровать которые можно только индивидуальным ключом SIM-карты. Функцией автозаполнения могут пользоваться абоненты любого оператора.
МегаФон внедрил Мобильный ID также в ряде собственных сервисов, а также в ряде интернет-магазинов, в банках, на некоторых других онлайн-площадках, а также для подключения к Wi-Fi в аэропорту Шереметьево.
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теги: телеком услуги Мобильный ID МегаФон
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