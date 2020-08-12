Услуги: О запуске услуги Мобильный ID объявила компания МегаФон

12.08.2020, MForum.ru

МегаФон запустил услугу Мобильный ID, адресуя ее, прежде всего, площадкам для онлайн-коммерции. Сервис позволяет бизнесам и пользователям простой и удобный способ идентификации по номеру телефона вместо традиционного, с использованием логина и пароля. Во-многих случаях это упрощает для абонента доступ, особенно учитывая то, что в сервисе также реализована поддержка функциональности автозаполнения - "Заполнить с Мобильным ID".

Услуга Мобильный ID известна на рынке уже немало лет, например, в Эстонии ее поддержку запустили еще в 2012 году. В России с темой запоздали, на прошлой неделе о запуске поддержки Мобильный ID объявил Билайн, а сегодня об этом же сообщает МегаФон.

Ожидается, что услугой будут пользоваться интернет-магазины, банки, образовательные сервисы, туроператоры и любые онлайн-ресурсы, которым нужна идентификация клиента и дополнительная информация о нем для оказания услуги. «С активным развитием рынка онлайн-коммерции увеличивается спрос на удобные сервисы цифровой идентификации. Количество онлайн-площадок, которыми мы пользуемся, постоянно растет, и везде нужно зарегистрироваться, указать свои данные и запомнить пароль. Внедряя услугу «Мобильный ID», интернет-компании могут повысить конверсию продаж за счет удобного функционала. Клиенты оценят возможность использовать один идентификатор на различных ресурсах, при этом сохраняя уверенность в безопасности данных», – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Данные пользователя хранятся в профиле Мобильного ID. Команда для уведомления идет на телефон по каналам сотовой связи в зашифрованном виде, ключ для расшифровки знает только SIM-карта пользователя. Запросы услуга принимает только от зарегистрированных оператором сайтов и приложений, что снижает риск мошеннических операций.

При необходимости доступа к чувствительным данным, например, адресу клиента для клиентской доставки - у пользователя одновременно с sim-push-уведомлением запросят четырехзначный PIN-код, что поможет обеспечить защиту данных при утере телефона.

Поддержка "Мобильного ID" реализована в некоторых собственных сервисах МегаФона, например, в МегаФон ТВ, а также используется для подключения к сети Wi-Fi в офисе компании. Абонентам услуга предоставляется бесплатно и работает на смартфонах, планшетах и на обычных кнопочных телефонах, для ее работы не требуется подключение к интернету. От бизнесов, которые захотят использовать Мобильный ID, оператор будет получать оплату в размере 1 руб. за sim-push уведомление и 1.5 рубля за pin-push уведомление.

Российские операторы договорились между собой о том, что "Мобильный ID" будет кросс-операторским продуктом, разработан единый логотип в виде стилизованной буквы М для сайтов, поддерживающих вход по "Мобильному ID".

Есть ли перспективы для взлета сервиса в России? Какой-то мгновенной массовой востребованности я не ожидаю. Услуга была бы актуальна тогда, когда ее впервые реализовали, но с тех пор появились различные альтернативные способы доступа, прежде всего, мобильные приложения. Они также могут пользоваться push-уведомлениями, pin-кодами и т.п. и представляют неплохую альтернативу. Можно посомневаться и в привлекательности заявленных цен для партнеров. В то же время, вполне вероятно, что найдутся бизнесы, которые захотят сделать более удобным способ авторизации и договорятся с операторами об использовании "Мобильного ID". Только в том случае, если их число окажется значительным, можно ожидать эффекта массового распространения услуги.

--

telegram ; facebook - подключайтесь

теги: Мобильный ID МегаФон услуги аутентификация идентификация