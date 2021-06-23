Применение AI: Билайн научил сеть Beeline-AI контролировать вывоз мусора

23.06.2021, MForum.ru

Алгоритм обучили контролировать график вывоза твердых бытовых отходов из пунктов временного хранения. Как ожидается, это поможет повысить дисциплину вывоза мусора подрядными организациями. Кроме того, будет создаваться объективная картина загрузки пунктов, что позволит в случае экстренной необходимости перераспределять объемы мусора.

В ближайшем будущем алгоритм собираются обучить выявлению нелегальных свалок по фотографиям, сделанным с борта летающих беспилотников. Это должно уменьшить время реагирования администраций и устранение таких свалок.

В Вымпелком планируют запустить пилотные проекты по использованию данного алгоритма в нескольких регионах России.

«Нелегальные мусорные свалки – одна из самых острых экологических проблем современности. Это не только серьезный источник загрязнения окружающей среды, но и предмет для постоянных дискуссий на международной арене. Мы в Билайн понимаем, насколько актуально сегодня вовремя увидеть мусорные скопления и предотвратить процесс разложения, поэтому намерены разработать алгоритм, который позволит искать нелегальные свалки. Уже сегодня мы обучили нейросеть мониторить своевременность вывоза твердых отходов из пунктов хранения, так называемых «дворовых мусорок». Планируем и дальше развивать это направление, так как считаем эту работу необходимой для обеспечения экологической безопасности планеты», - сказал исполнительный вице-президент Билайн по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд.

Сеть Beeline AI уже не первый год применяется для автоматического анализа снимков, сделанных с борта летающего беспилотника. Сеть ищет потерявшихся людей или следы их пребывания, пересматривая сотни тысяч снимков за год.

Недавно Билайн рассказывал также о планах задействовать обученную нейросеть для поиска с воздуха повреждений дорожного полотна, запланирован пилотный проект в одном из районов России.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: телеком Вымпелком Билайн Beeline-AI