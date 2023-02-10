Видеоаналитика: Вымпелком предложил коробочное решение видеоаналитики для выявления мусора во дворах

10.02.2023, MForum.ru

В Вымпелком нашли полезное применение видеоаналитике - выявление мусора на придомовой территории, а также контроль своевременности вывоза твердых коммунальных отходов.

Как это устроено?

На придомовой территории установлены камеры видеонаблюдения. Видеопоток с них с любой желаемой периодичностью скармливается алгоритмам ИИ, обученным специалистами Вымпелком, после чего выносится простой вердикт: "чисто-грязно". Критерии принятия того или иного решения: наличие мусора на территории вне контейнеров; степень заполненности контейнеров; наличие контейнеров на площадке. Вердикт может отправляться куда будет прописано, например, оператору по вывозу мусора, дворникам, надзорным органам, отвечающим за чистоту, по электронной почте или в мессенджер Telegram.

Благодаря такому подходу, можно анализировать динамику возникновения ситуаций "чисто" или "грязно", делать заключения о качестве работы управляющей компании и коммунальных служб.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна:

«Мы провели пилоты в Московской и Ленинградской областях. В нашем портфеле есть продукты для мониторинга дорожного полотна, поиска нелегальных свалок, определения количества «зайцев» в городском транспорте и так далее. Наша система может помочь эффективно и быстро определять загрязнения на придомовой территории, позволяя устранять их в короткие сроки, тем самым улучшая жизнь горожан. Муниципальные службы смогут сократить время на обработку жалоб, а компании-операторы — снизить количество штрафов за несвоевременный вывоз мусора.

Еще одно преимущество решения билайна – оно коробочное. То есть может быть развернуто у заказчика, обладающего видеокамерами, соответствующими установленным техническим характеристикам. Вместе с тем система обладает широкими возможностями интеграции и может быть доработана под специфические потребности заказчика. Наша система контроля ТКО легко масштабируема и позволяет анализировать данные с разного количества камер». Вымпелком продолжит работу над усовершенствованием модели нейросети, которая занимается анализом данных с видеокамер, в частности, она должна будет лучше справляться с работой в ночное время и в сложных погодных условиях. Также будет продолжена работа над личным кабинетом.

пресс-релиз Вымпелком

А еще системы видеоаналитики, рано или поздно смогут выявлять тех, кто выбрасывает пакеты с мусором из окон или ленится донести их до контейнера, формируя соответствующие фото и видеозаписи. Вроде бы неплохо помочь таким людям освоить азы культуры?

С другой стороны, если продолжить развивать тему, не дойдем ли мы до ситуации, когда ИИ станет начислять штраф каждому, кто заступил с тротуара на травку на газоне, сорвал цветок или бросил огрызок от яблока на мостовую? Это, конечно, проблемы не технологии, а людей. Зависит не от инструмента, а от того, кто и в каких целях его использует. Но чем дальше, тем более остро встает вопрос - созрели ли люди до технологий, которые становятся им доступны?

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теги: Вымпелком билайн видеоаналитика искусственный интеллект нейросети мусор

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