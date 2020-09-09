Видеоаналитика: Билайн Бизнес приготовил видеоаналитику для ритейла

MForum.ru
09.09.2020,
Билайн Бизнес запустил решение видеоаналитики. С его помощью компании, работающие в сфере ритейла, могут оценивать качество обслуживания в магазинах и офисах продаж. Решение уже прошло испытания в магазине Леруа Мерлен.
В основе решения видеоаналитики лежат технологии AI и ML, задействованные для анализа информации, поступающей с видеокамер наблюдения. Система способна оценивать загруженность магазинов и офисов продаж. Информация обрабатывается агрегированно, без возможности мониторинга отдельных сотрудников и покупателей.
На основе видеоаналитики ритейлеры могут повысить эффективность бизнес-процессов. В частности, можно оптимизировать число сотрудников в кассовых зонах, оценить востребованность терминалов самообслуживания, эффективнее распределить персонал по магазинам, увеличить конверсию и оборот за счет повышения качества обслуживания и сокращения очередей.
Евгений Коробов, директор по развитию нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»:
«Система видеоаналитики от Билайн была создана нашей командой в короткие сроки, с нуля, без использования партнерских решений. Видеоаналитика – одно из наиболее перспективных направлений цифровизации бизнес-процессов на основе технологий computer-vision, и этот инструмент становится все более востребованным среди компаний ритейла и FMCG 1 , производственных предприятий и государственных структур. Поэтому сейчас мы сосредоточены на развитии этой платформы и расширении ее возможностей с учетом потребностей наших потенциальных заказчиков.
Мы используем мощные возможности как нашей команды по обработке Больших данных, так и лучшие партнерские решения и фокусируемся на развитии прикладных сценариев использования видеоаналитики для разных отраслей и бизнес-потребностей».
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теги: видеоаналитика Билайн Бизнес ВымпелКом
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