Видеонаблюдение: Vodafone представил безлимитный тариф для подключения камер видеонаблюдения

MForum.ru
15.02.2024,
Тариф Connected Spaces Vision адресован предприятиям, которые подключают камеры видеонаблюдения беспроводно, через сети сотовой связи - такое обычно делается в отдаленных районах, во временных и мобильных развертываниях.
Камеры используют кодек с ИИ от Digital Barriers, который, по заявлению Vodafone, снижает требования к пропускной способности канала до 90%, одновременно добавляя обычным IP-камерам способность заниматься "видеоаналитикой",
Источник: ispreview
Очень разумный подход. Спрос на видеонаблюдение + видеоаналитику значительный, беспроводные подключения - удобные. Но все это сдерживается высокой нагрузкой аплинка, т.к. камеры создают значительный поток данных. Но если его на уровне камеры обработать ИИ, то потоки данных станут заметно меньшими, а беспроводный кейс - коммерчески и технологически возможным.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: видеонаблюдение видеоаналитика
--
Публикации по теме:
18.01. [Новости компаний] Видеоаналитика: Видеоаналитика билайна поможет сократить простой судов в порту / MForum.ru
09.11. [Новости компаний] Видеоаналитика: МегаФон развернул систему видеоаналитики на крупнейшем газопроводе Якутии / MForum.ru
25.04. [Новости компаний] Видеоаналитика: ВымпелКом протестировал систему видеоаналитики на объектах Оренбургнефти / MForum.ru
12.04. [Новости компаний] Видеонаблюдение: Технологии МТС помогут бороться с лесными пожарами во Владимирской области / MForum.ru
10.02. [Новости компаний] Видеоаналитика: Вымпелком предложил коробочное решение видеоаналитики для выявления мусора во дворах / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi A3 представлен в Индии / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: Появилась информация о спецификациях iQOO Z9 / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Huawei Pocket 2 в трех цветах замечен на рендерах / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo V30 Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Oppo Reno 12 получат улучшенные сенсоры Sony / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Honor X9b с 108 Мп камерой представят 15 февраля / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: Energizer P28K с АКБ 28 000 мАч представят на MWC 2024 / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: Появились фото Samsung Galaxy A55 и C55 из TENAA / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 11F 5G на Dimensity 7050 представлен официально / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Moto Watch 40 представлены официально / MForum.ru
07.02. [Новинки] Слухи: Realme 12+ на чипсете Dimensity 7050 появился в Geekbench / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: TCL 505 с 90 Гц дисплеем NxtVision представлен официально / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Redmi A3 замечен на живых фото / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Nothing Phone (2a) появился на официальном фото / MForum.ru
05.02. [Новинки] Анонсы: Itel P55+ с зарядкой 45 Вт и 256 Гб памяти появится в продаже 8 февраля / MForum.ru
05.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V30 с чипсетом Snapdragon 7 Gen 3 представлен официально / MForum.ru
02.02. [Новинки] Это интересно: Honor Magic6 Pro оснащен кремниево-углеродным аккумулятором / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: Nothing рассказала о смартфоне Nothing Phone(2a) / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Lava Yuva 3 скоро появится на индийском рынке / MForum.ru
31.01. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G24 Power представлен официально / MForum.ru