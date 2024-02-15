Видеонаблюдение: Vodafone представил безлимитный тариф для подключения камер видеонаблюдения

15.02.2024, MForum.ru

Тариф Connected Spaces Vision адресован предприятиям, которые подключают камеры видеонаблюдения беспроводно, через сети сотовой связи - такое обычно делается в отдаленных районах, во временных и мобильных развертываниях.

Камеры используют кодек с ИИ от Digital Barriers, который, по заявлению Vodafone, снижает требования к пропускной способности канала до 90%, одновременно добавляя обычным IP-камерам способность заниматься "видеоаналитикой",

Источник: ispreview

Очень разумный подход. Спрос на видеонаблюдение + видеоаналитику значительный, беспроводные подключения - удобные. Но все это сдерживается высокой нагрузкой аплинка, т.к. камеры создают значительный поток данных. Но если его на уровне камеры обработать ИИ, то потоки данных станут заметно меньшими, а беспроводный кейс - коммерчески и технологически возможным.

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теги: видеонаблюдение видеоаналитика

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