Видеоаналитика: Видеоаналитика билайна поможет сократить простой судов в порту

MForum.ru
18.01.2024,
Технологии искусственного интеллекта, основанные на распознавании образов, все чаще добавляются к системам видеонаблюдения, - такие системы принято называть системами компьютерного зрения или видеоаналитикой. Соответствующими разработками уже не первый год занимаются в компании Вымпелком. Решение компании протестировали на одном из контейнерных терминалов Северо-Западного федерального округа.
фото: william william on Unsplash
В большинстве контейнерных терминалов операция проверки контейнеров при вхождении в порт осуществляется вручную и занимает в среднем 1 минуту на каждый, при этом среднее число контейнеров на судне – 1500 штук. Применение видеоаналитики позволило не только уменьшить время на обслуживание каждого судна, но и повысить привлекательность контейнерных терминалов за счет увеличения пропускной способности и уменьшения влияния человеческого фактора при считывании номера пломбы. При этом решение повлияло на вовлеченность сотрудников, а терминалу не потребовалось расширять штат или территорию.
Как это работает?
Судно заходит в терминал. Сотрудник, занимающийся контролем контейнеров, делает фото пломб специализированным мобильным устройством. Платформа видеоаналитики распознает номер на пломбе и проводит его поиск по базе данных. До недавнего времени и распознавание номера и запрос к базе данных с мобильного устройства делались вручную, что занимало куда больше времени и, главное, приводило к ошибкам. Соответственно, задерживалась обработка груза, а суда дольше простаивали в порту.
Точность распознавания номеров пломб на контейнерах с использованием решения билайн, по данным компании достигает 98%, в компании надеются довести точность до 99%, при этом скорость распознавания должна будет достичь не более, чем 1 с.
Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам ПАО «ВымпелКом»: «Наше решение способствует тому, чтобы суда не задерживались в порту из-за долгой кропотливой работы по вбиванию номеров пломб, в том числе во время плохих погодных условий, например, морозов или дождей».
Видеоаналитика - все более востребованная технология, ее внедрения в различных отраслях сейчас можно условно разделить на три больших группы - контроль качества продукции, обеспечение безопасности, включая нарушения техники безопасности персоналом, управление логистикой. У Вымпелкома есть опыт внедрения систем практически всех этих типов. В частности, можно вспомнить кейс, когда решение видеоаналитики компании было внедрено на нефтеналивных объектах Оренбургнефти. Занимаются темой видеоаналитики также МТС и МегаФон, здесь также заметно разнообразие сценариев внедрения. Подборку информации по теме "Операторы сотовой связи России и видеоаналитика" можно найти на MForum.
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теги: билайн ВымпелКом видеоаналитика кейсы
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