Видеоаналитика: МегаФон разработал решение видеоаналитики для "умного города" и внедрил его в Анапе

MForum.ru
14.07.2022,
В чем отличие системы видеоаналитики от системы видеонаблюдения. В том, что вторая позволяет только наблюдать и записывать видеопотоки с уличных камер наблюдения. А вторая в автоматическом режиме анализирует эти видеопотоки, выявляет различные опасные или нештатные ситуации и даже дает прогнозы их развития.
Информационная система, которую внедрил МегаФон, объединяет "умные видеокамеры", защищенные каналы связи и два программных решения: софт для умных видеокамер с базовыми элементами видеоаналитики, а также поисковый алгоритм на основе нейросетей, который, как утверждают в МегаФон, дает идентификацию с точностью 99%.
Развернутая в Анапе система полностью покрывает центр города и общественные места в курортной зоне.
Система автоматически ведет распознавание и добавляет к файлам метаданные, что позволяет вести по собранным видео быстрый поиск. В частности, если, например, потерялся ребенок, до достаточно описать в чем он был одет, и система очень быстро его отыщет, если он попадал в объективы камер. Поиск по метаданным занимает буквально секунды. Система распознает более 3 млн типов изображений - номерные знаки, животных и т.п.
Система может прогнозировать развитие ситуации. Например, можно настроить ее так, что если человек упадет в общественном месте и будет некоторое время лежать без движения, система предположит, что он нуждается в помощи и сообщит об этом в диспетчерскую службу. То же касается и ДТП. Ожидается, что система поможет не только в экстренных ситуациях, но также поможет в поддержании общественного порядка.
Особенность системы МегаФон - закрытый контур. Используется "закрытый контур", данные передаются по защищенной сети с криптозащитой, шлюзами и межсетевыми экранами.
При развертывании системы в Анапе было проложено более 50 км оптоволоконной сети, размещено 104 узла связи. Сбор первичной видеоинформации обеспечивают около 500 "умных камер", работающих круглосуточно. Видеопотоки со скоростью до 10 Гбит/c передаются в Городской ситуационный центр и в специально созданный под эту систему ЦОД. МегаФон отмечает, что в нем используются отечественные сервера и ПО.
Система также обеспечивает безопасность природного заповедника Плавни, где она призвана выявлять очаги возгораний. Ранее схожее решение было внедрено в Сочи.
«МегаФон накопил большую экспертизу в решениях для умных городов: первый проект мы реализовали в 2014 году в Сочи. В Анапе мы впервые представили единый продукт, совместив и аппаратную часть, и инфраструктуру связи с максимальной защитой, и самые продвинутые на сегодня алгоритмы для анализа и прогнозирования ситуации. Комплексный продукт поможет как государственным, так и частным заказчикам по всей стране значительно ускорить и упростить решение вопросов общественной безопасности и комфортной жизни горожан», - говорит Коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян.
Спрос на системы видеонаблюдения и видеоаналитики в России постоянно растет. Кроме таких операторов связи, как МегаФон и МТС, соответствующие услуги активно продвигает, например, Дом.ру. Но, конечно, у каждой системы есть свои особенности и различия. Можно с уверенностью прогнозировать дальнейший рост спроса на системы видоаналитики при условии доступности бюджетных денег для администраций городов.
Массовое внедрение систем видеоаналитики может помочь улучшить качество жизни в городах. Также хочется надеяться, что такие системы при их распространении не положат конец приватности частной жизни людей, не будут использоваться для чрезмерного регулирования деятельности людей, их не задействуют в системах социального рейтинга людей, а данные с них не будет доступны криминалу. Кроме того, хотелось бы избежать случаев ложных "опознаний", когда система принимает одного человека за другого.
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теги: телеком видеоаналитика МегаФон
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