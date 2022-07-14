Видеоаналитика: МегаФон разработал решение видеоаналитики для "умного города" и внедрил его в Анапе

MForum.ru

Видеоаналитика: МегаФон разработал решение видеоаналитики для "умного города" и внедрил его в Анапе

14.07.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

В чем отличие системы видеоаналитики от системы видеонаблюдения. В том, что вторая позволяет только наблюдать и записывать видеопотоки с уличных камер наблюдения. А вторая в автоматическом режиме анализирует эти видеопотоки, выявляет различные опасные или нештатные ситуации и даже дает прогнозы их развития.

 

 

Информационная система, которую внедрил МегаФон, объединяет "умные видеокамеры", защищенные каналы связи и два программных решения: софт для умных видеокамер с базовыми элементами видеоаналитики, а также поисковый алгоритм на основе нейросетей, который, как утверждают в МегаФон, дает идентификацию с точностью 99%.

Развернутая в Анапе система полностью покрывает центр города и общественные места в курортной зоне.

Система автоматически ведет распознавание и добавляет к файлам метаданные, что позволяет вести по собранным видео быстрый поиск. В частности, если, например, потерялся ребенок, до достаточно описать в чем он был одет, и система очень быстро его отыщет, если он попадал в объективы камер. Поиск по метаданным занимает буквально секунды. Система распознает более 3 млн типов изображений - номерные знаки, животных и т.п.

Система может прогнозировать развитие ситуации. Например, можно настроить ее так, что если человек упадет в общественном месте и будет некоторое время лежать без движения, система предположит, что он нуждается в помощи и сообщит об этом в диспетчерскую службу. То же касается и ДТП. Ожидается, что система поможет не только в экстренных ситуациях, но также поможет в поддержании общественного порядка.

Особенность системы МегаФон - закрытый контур. Используется "закрытый контур", данные передаются по защищенной сети с криптозащитой, шлюзами и межсетевыми экранами.

При развертывании системы в Анапе было проложено более 50 км оптоволоконной сети, размещено 104 узла связи. Сбор первичной видеоинформации обеспечивают около 500 "умных камер", работающих круглосуточно. Видеопотоки со скоростью до 10 Гбит/c передаются в Городской ситуационный центр и в специально созданный под эту систему ЦОД. МегаФон отмечает, что в нем используются отечественные сервера и ПО.

Система также обеспечивает безопасность природного заповедника Плавни, где она призвана выявлять очаги возгораний. Ранее схожее решение было внедрено в Сочи.

«МегаФон накопил большую экспертизу в решениях для умных городов: первый проект мы реализовали в 2014 году в Сочи. В Анапе мы впервые представили единый продукт, совместив и аппаратную часть, и инфраструктуру связи с максимальной защитой, и самые продвинутые на сегодня алгоритмы для анализа и прогнозирования ситуации. Комплексный продукт поможет как государственным, так и частным заказчикам по всей стране значительно ускорить и упростить решение вопросов общественной безопасности и комфортной жизни горожан», - говорит Коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян.

пресс-релиз МегаФон

Спрос на системы видеонаблюдения и видеоаналитики в России постоянно растет. Кроме таких операторов связи, как МегаФон и МТС, соответствующие услуги активно продвигает, например, Дом.ру. Но, конечно, у каждой системы есть свои особенности и различия. Можно с уверенностью прогнозировать дальнейший рост спроса на системы видоаналитики при условии доступности бюджетных денег для администраций городов.
Массовое внедрение систем видеоаналитики может помочь улучшить качество жизни в городах. Также хочется надеяться, что такие системы при их распространении не положат конец приватности частной жизни людей, не будут использоваться для чрезмерного регулирования деятельности людей, их не задействуют в системах социального рейтинга людей, а данные с них не будет доступны криминалу. Кроме того, хотелось бы избежать случаев ложных "опознаний", когда система принимает одного человека за другого.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: телеком видеоаналитика МегаФон

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

22.12. [Новости компаний] Видеоаналитика: "Маленький брат" от МТС помешает кражам в магазинах Башкортостана / MForum.ru

10.11. [Новости компаний] Оценки рынка: TelecomDaily: до 80% фиксированных операторов в 2022 готовы поднять тарифы / MForum.ru

03.08. [Новости компаний] IoT: МегаФон создал опытно-промышленную зону с видеоаналитикой и геопозиционированием на месторождении Лукойла в Перми / MForum.ru

02.06. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Билайн и ФИЦ ИУ РАН научат ИИ определять эмоции человека в процессе разговора / MForum.ru

09.09. [Новости компаний] Видеоаналитика: Билайн Бизнес приготовил видеоаналитику для ритейла / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 20:24 ABloud Тема: Энциклопедия Роботов (23.04.2015) (Страницы: 1 2 3 4 5 6)
[Беспилотный транспорт. Эксперименты. V2X] На «умной» ЦКАД впервые проехал подключенный к дороге автомобиль 2022.07.14, пресс-релиз, через MForum. На «умной» ЦКАД проведены испытания отечественного ...
Сегодня 15:57 ABloud Тема: Видеонаблюдение (23.07.2012)
[Видеоаналитика. МегаФон. Умный город] МегаФон создал уникальную систему видеоаналитики для безопасности городов 14 июля 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Новое решение МегаФона, ...
Сегодня 10:15 ABloud Тема: Калужская область (04.12.2007)
[Развитие сети. Калужская область. МегаФон] МегаФон обеспечил связью LTE крупнейший арт-парк Европы Никола-Ленивец 13 июля 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Оператор предоставил доступ к ...
Вчера 12:43 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011)
[Облачные услуги. Вымпелком] beeline cloud теперь включает более 100 ИТ-решений и облачных сервисов для инфраструктуры 13 июля 2022 года, Москва, пресс-релиз билайн бизнес через MForum.ru — билайн ...
12.07.2022 12:02 ABloud Тема: Красивые номера (30.01.2005)
[Пресс-релизы. Красивые номера. Вымпелком] На Северном Кавказе билайн начал продавать «красивые» номера бизнес-клиентам 12 июля 2022 года, Москва, пресс-релиз билайн через MForum.ru — Оператор ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

14.07. [Новинки] Анонсы: Компактный планшет Nokia T10 представлен официально / MForum.ru

14.07. [Новинки] Анонсы: 4G-варианты Nokia 8210 и Nokia 2660 Flip представлены официально / MForum.ru

14.07. [Новинки] Анонсы: Римейк Nokia 5710 XpressAudio получил встроенные TWS-наушники / MForum.ru

13.07. [Новинки] Анонсы: Realme GT 2 Master Explorer Edition представлен официально / MForum.ru

13.07. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (1) представлен официально / MForum.ru

12.07. [Новинки] Анонсы: Meizu mblu 10s представлен официально / MForum.ru

12.07. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны Nubia Red Magic 7S и 7S Pro представлены официально / MForum.ru

11.07. [Новинки] Анонсы: Oppo A97 5G на Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru

11.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 12 5G и Note 12 Pro 5G представлены официально / MForum.ru

08.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне ASUS Zenfone 9 / MForum.ru

07.07. [Новинки] Анонсы: Представлен детский планшет TCL TAB Disney Edition / MForum.ru

07.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y77 5G со 120 Гц дисплеем и 80 Вт зарядкой / MForum.ru

06.07. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro представлены официально / MForum.ru

05.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12S Ultra – фотофлагман с 1-дюймовым сенсором / MForum.ru

05.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12S и 12S Pro – смартфоны на Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru

05.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 7 Pro – недорогие смарт-часы / MForum.ru

05.07. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 10 и Nova 10 Pro представлены официально / MForum.ru

04.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты планы Motorola по выпуску новых смартфонов / MForum.ru

04.07. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Band 7 Pro получит встроенный GPS / MForum.ru

01.07. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 22 Pro – смартфон для метавселенной / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: