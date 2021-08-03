IoT: МегаФон создал опытно-промышленную зону с видеоаналитикой и геопозиционированием на месторождении Лукойла в Перми

03.08.2021, MForum.ru

На месторождении Шершневское МегаФон внедрил ряд инновационных телеком-решений: систему видеоаналитики автотранспорта и систему позиционирования сотрудников на территории месторождения. Как ожидается, использование решения повысит безопасность труда сотрудников на производстве, также снизится риск возникновения чрезвычайных происшествий.

МегаФон задействовал собственную цифровую платформу видеоаналитики транспорта. На территории цеха добычи нефти и газа (ЦДНГ) №11 в тестовом режиме настроена автофиксация и распознавание государственных регистрационных знаков всего въезжающего и выезжающего автотранспорта. Это решение обеспечило мониторинг несанкционированного доступа на объекты цеха.

Здесь же, на ЦДНГ запущена тестовая система мониторинга перемещения сотрудников и онлайн-контроль входа в опасную зону. Задача этого проекта - повысить эффективность техпроцессов и дополнительно обеспечить промышленную безопасность бригад. Решение МегаФон собирает данные о маршруте в режиме онлайн, а также следит за перемещениями работников по территории цеха. На основе этих данных можно вести аналитику использования трудовых ресурсов и оптимизировать время сотрудников.

Кроме того, на территории производственных объектов ООО "Лукойл-Пермь" впервые протестировали онлайн-мониторинг состояния здоровья работников. Для этого они обеспечены браслетами-датчиками, которые позволяют в режиме реального времени контролировать показатели пульса сотрудников цеха.

«Сегодня на предприятии трудятся более 4 тысяч человек, и для нас важно добиться максимального снижения возможных производственных рисков. Наша компания на протяжении многих лет в числе лидеров в области охраны труда и производственной безопасности. А современные цифровые технологии позволяют совершенствоваться и находить новые решения», - подчеркнул главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Мазеин.

«МегаФон успешно завершил опытно-промышленные испытания систем видеоаналитики и онлайн-мониторинга на территории Шершневского месторождения. Внедрение современных телеком-решений на производстве открывает новые возможности для оперативного контроля ситуации и рационального недропользования. Мы готовы делиться своей экспертизой и масштабировать этот проект, чтобы сделать работу в цехах более комфортной», – отметил директор МегаФона в Пермском крае Илья Головнин.

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