Микроэлектроника: Неожиданные инвестиции Foxconn

15.07.2022, MForum.ru

Тайваньский Foxconn инвестирует в разработку и производство микросхем в Китае.

На фоне роста напряженности между Пекином и Тайбэем очень странно выглядят действия Foxconn. Эта тайваньская компания, известная тем, что она собирает основную долю айфонов, приобрела долю в китайском производителе микросхем Tsinghua Unigroup. В компании потратили на миноритарный пакет $9 млрд со странной формулировкой "в рамках программы финансовой помощи". Об этом сообщает Bloomberg.

Unigroup - один из немногих китайских производителей микросхем, добивающихся успехов.

Foxconn расширяет инвестиции в производство микросхем, в частности в 2021 году была приобретена небольшая фабрика по производству микросхем на Тайване, также с 2021 года Foxconn начала корпусирование микросхем на заводе в восточном Китае.

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