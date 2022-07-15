Микроэлектроника: Неожиданные инвестиции Foxconn

MForum.ru
15.07.2022,
Тайваньский Foxconn инвестирует в разработку и производство микросхем в Китае.
На фоне роста напряженности между Пекином и Тайбэем очень странно выглядят действия Foxconn. Эта тайваньская компания, известная тем, что она собирает основную долю айфонов, приобрела долю в китайском производителе микросхем Tsinghua Unigroup. В компании потратили на миноритарный пакет $9 млрд со странной формулировкой "в рамках программы финансовой помощи". Об этом сообщает Bloomberg.
Unigroup - один из немногих китайских производителей микросхем, добивающихся успехов.
Foxconn расширяет инвестиции в производство микросхем, в частности в 2021 году была приобретена небольшая фабрика по производству микросхем на Тайване, также с 2021 года Foxconn начала корпусирование микросхем на заводе в восточном Китае.
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теги: телеком видеоаналитика МегаФон
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