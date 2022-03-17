Микроэлектроника: Foxconn ведет переговоры о строительстве завода стоимостью $9 млрд в Саудовской Аравии

MForum.ru
17.03.2022,
Не так давно мы узнали о совместном предприятии Foxconn и индийской компании Vedanta, которое займется производством полупроводников на территории Индии. Как сообщает Foxbusiness, планы компании намного шире - Foxconn планирует разместить производственную площадку в Саудовской Аравии и присматривается также к Объединенным Арабским Эмиратам.
Проект предприятия в Саудовской Аравии предусматривает совместное строительство многоцелевого предприятия стоимостью $9 млрд, которое могло бы производить микрочипы, компоненты для электромобилей и другую электронику, такие как дисплеи.
Правительство Саудовской Аравии рассматривает предложение компании Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn) совместно построить завод с двумя производственными линиями по производству пластин и поверхностному монтажу в городе Neom, который строится в пустыне. Обсуждение проекта началось еще в 2021 году.
На сегодня уже проведено due diligence и бенчмаркинг предложения, сделанного Саудовской Аравии. Его, в частности, сравнивали с предложениями компании, которые она делала другим странам.
В Эр-Рияде хотят, чтобы Foxconn гарантировала, что не менее 2/3 продукции предприятия в Саудовской Аравии поступило бы в существующую цепочку поставок Foxconn, что обеспечило бы наличие спроса на продукцию будущего предприятия и, в конечном итоге, прибыльность этого предприятия.
В Foxconn стараются добиться от правительства Саудовской Аравии как можно больше привлекательных стимулов, включая софинансирование проекта, налоговые каникулы, субсидии на электроэнергию и воду (учитывая то, что город строится в пустыне, тема воды, которой для полупроводникового производства требуется много, это принципиально важная тема). Тайваньцы указывают, что предлагаемый проект - хороший вариант диверсификации экономики Саудовской Аравии, сегодня основанной на добыче нефти. Саудиты наверняка смогли бы также предоставить кредитование проекта на выгодных основах.
Кроме того, Foxconn ведет переговоры в ОАЭ - о потенциальном развертывании производства и в этой стране, заявил источник.
Тайваньская компания ищет возможности для диверсификации своих производственных мощностей на фоне нарастающего напряжения между Китаем и США.
В последние годы Foxconn совершила несколько покупок, в частности, приобрела завод тайваньской Macronix International, стремясь стать контрактным производителем электромобилей для мировых брендов. Компания также планирует создать предприятие на Ближнем Востоке, которое займется разработкой ПО и облачной инфраструктуры для легковых автомобилей.
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теги: микроэлектроника Foxconn Саудовская Аравия Объединенные Арабские Эмираты новые производственные мощности
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