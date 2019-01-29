Микроэлектроника: Foxconn займется производством полупроводников в Китае

29.01.2019, MForum.ru

В условиях ужесточающейся торговой войны между США и Китаем, перед китайской отраслью полупроводников ставится задача сократить отставание от США, а также снизить объемы закупок американских микросхем. В этих условиях тайваньская компания Hon Hai Precision, более известная на российском рынке как Foxconn Technologies, крупный контрактный производитель радиоэлектронных изделий, решила воспользоваться ситуацией - построить завод в Китае и выйти на рынок производства полупроводников.

Тайваньская компания построит фабрику, способную работать с пластинами диаметром 300 мм в китайском городе Чжухай (Zhuhai) на юге Китая. Общая сумма инвестиций в проект может составить порядка 60 млрд юаней ($9 млрд). Фабрика будет создаваться как совместное предприятие. Большую часть инвестиций обеспечит правительство города, также в проекте примет участие японская компания Sharp.

Проект станет частью программы “Сделано в Китае 2025”, которая вызывает обеспокоенность в США и других западных странах, как попытка Китая добиться технологического и экономического, а, как следствие, и военного лидерства. .

Исходя из размера инвестиций, масштабы новой фабрики будут достаточными, чтобы начиная с 2020 года Foxconn смогла претендовать на заметное место на рынке контрактных производителей чипов, где сейчас лидируют такие компании как TSMC, Globalfaundries, Samsung Electronics и SMIC (Semiconductor Manufactoring International Co.).

Заявляется, что завод в Чжухае будет выпускать чипы для цифровых ТВ 8К, матрицы изображения для цифровых камер, а также чипы для различных датчиков для применения в подключенных устройствах и в промышленности, а также чипы для робототехники и автономных транспортных средств.

Если проект реализуется, это может существенно снизить зависимость Foxconn от Apple, которая на сегодняшний день является крупнейшим заказчиком, обеспечивая примерно половину всех доходов тайваньской компании. До сих пор компания Foxconn почти не участвовала на рынке производства полупроводников, не считая созданных за последние годы четырех сравнительно небольших в сравнении с лидерами рынка, предприятий. Проект в Чжухай, если он окажется удачным, сделает Foxconn значимым участником рынка производства полупроводников. По материалам: cdrinfo.com

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теги: микроэлектроника полупроводники Foxconn Китай

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