Микроэлектроника: В Foxconn решили не ждать финансовой поддержки от правительства Индии?

07.03.2023, MForum.ru

Foxconn демонстрирует интерес к развертыванию второго предприятия по производству микрочипов в Индии. Интересная, но пока что очень краткая информация. Новость представило издание Business Standard, но в режиме "для подписчиков". Тайваньский производитель понял, что решений правительственных чиновников в Индии можно ждать годами и решил действовать самостоятельно?

Ранее Foxconn планировал открытие первого производства в Индии в рамках совместного предприятия с компанией Vedanta. Первый проект был затеян с надеждой на серьезную господдержку со стороны Индии, в том числе на субсидирование. Но до сих пор окончательную отмашку и пресловутую финансовую поддержку проект Foxconn/Vedanta не получил. Новый проект уже не опирается на взаимодействие с правительством Индии, а является частной инициативой компании.

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теги: микроэлектроника

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