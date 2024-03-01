Микроэлектроника: В Индии все же появится современное производство микросхем?

01.03.2024, MForum.ru

Вчера в Индии дали добро на строительство 3 фабрик по производству или упаковке полупроводников. Инвестиционная оценка проектов - 1,26 трлн рупий ($15,2 млрд), это проекты Tata Group и CG Power, сообщает Reuters.

Индия периода Нарендры Моди стремится войти в небольшой клуб стран-производителей микроэлектроники. По оценкам правительства, рынок полупроводников в Индии в 2026 году будет составлять $63 млрд, но на сегодня в этой стране все еще нет мощностей по производству чипов.

В Индии до сих пор вязли в бюрократии предыдущие попытки запустить процесс создания производственной базы в области микроэлектроники. Несмотря на предложенный отрасли стимул в виде $10 млрд господдержки, на деле оказалось, что некоторые зарубежные инвесторы оказались не готовы к тому, с чем они столкнулись в своих попытках запустить в Индии проект создания современного микроэлектронного производства.

Может быть удастся столкнуть ситуацию с мертвой точки на этот раз?

Министр электроники Индии Ашвини Вайшнау заявил, что строительство заводов начнется в течение следующих 100 дней, добавив, что они будут заниматься производством и упаковкой чипов для таких секторов, как военная промышленность, автомобили и телеком.

"Это важное решение для страны и ключевое достижение на пути превращения Индии в самостоятельную страну", - сказал Вайшнау журналистам.

Он не предоставил какую-либо новую информацию о других ключевых претендентах на производство микросхем в Индии, но мы помним о планах индийского концерна Vedanta, тайваньской Foxconn (попытка №2), израильской Tower Semiconductor и не только.

Tata станет партнером тайваньской компании Powerchip, в проекте создания первого в Индии завода по производству микросхем стоимостью 910 млрд рупий в Дхолере, Гуджарат. CG Power будет сотрудничать с японской Renesas Electronics Corp. и таиландской Stars Microelectronics в проекте по созданию предприятия по упаковке чипов, также в Гуджарате. Третий завод по упаковке чипов с инвестиционными планами на 270 млрд рупий будет построен в восточном штате Ассам подразделением Tata Semiconductor Assembly and Test Pvt. Ltd., - рассказал Вайшнау.

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