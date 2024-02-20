800G: MTN South Africa и Huawei завершили внедрение в Южной Африке оптической сети 800G

20.02.2024, MForum.ru

Huawei завершил масштабное внедрение решения оптической сети 800G на сети MTN South Africa. Пропускная способность одного волокна в такой системе - 48 Тбит/с. Сеть соединила ЦОДы в Йоханнесбурге, Дурбане и Кейптауне.

Для MTN - это возможность оказания облачных услуг, улучшение качества услуг домашнего ШПД, сетей беспроводного доступа. Новые технологии обеспечивают снижение себестоимости переданного бита данных, и уменьшают энергопотребление сети.

Развернуты оптические транспортные решения 400G / 800G, оптический кросс-коннект (OXC) и оптическая сеть с автоматической коммутацией (ASON - Automatically Switched Optical Network). Решение OXC в магистральных узлах обеспечивает не только высокую пропускную способность и возможности дальнейшего расширения, но и снижение энергопотребления на 60% по сравнению с распространенной технологией ROADM (Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer).

Благодаря этому развертыванию, MTN SA сможет предоставлять услуги самого высокого качества, причем со сниженной себестоимостью.

Эта новость иллюстрирует, что прогнозы, в которых утверждалось, что технология 800G станет основной спроса со стороны операторов связи в 2024 году, были вполне точными. Так что в течение года можно ожидать все большего числа сообщений о внедрениях решений 800G, при этом промышленность будет присматриваться и к технологии 1.6T. Это открывает перспективы растущего спроса на решения на основе кремниевой фотоники.

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теги: 800G Южная Африка оптические сети магистральные сети

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