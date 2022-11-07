Кадры: Олег Бирюков возглавит ВымпелКом в Московском регионе

MForum.ru
07.11.2022,
Олег Бирюков будет отвечать за ключевые направления развития бизнеса ПАО "ВымпелКом" в Москве и области. В последние два года Олег Бирюков занимал должность директора по корпоративному бизнесу билайн в Восточном регионе. Его опыт работы в телекоме - более 10 лет, от позиции менеджера отдела корпоративных продаж до позиции директора региона.
В компании отмечают успехи Олега Бирюкова - ему удалось сформировать эффективную команду, построить успешные отношения с крупнейшими клиентами региона.
Генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Александр Торбахов:
«Олег – наш внутренний кандидат, который долгое время развивал корпоративный бизнес в компании сначала Воронеже, после в Восточном регионе и проявил себя на этих позициях как успешный и эффективный управленец. Приняв во внимание все успехи Олега, мы решили, что ему пора двигаться дальше, поэтому с 7 ноября он начинает свою работу в столице, где ему предстоит отвечать не только за коммерческие показатели, но и за создание лучших продуктов и услуг для наших клиентов. Искренне желаю ему успехов на ключевой территории для нашего бизнеса».
Краткая биографическая справка "ВымпелКом"
Родился в Воронеже, окончил Воронежский экономико-правовой институт по специальности менеджмент организации.
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теги: телеком кадры Московский регион Вымпелком билайн
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