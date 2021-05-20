Реструктуризация: МТС собирается вывести телекомовскую часть своего бизнеса в отдельную компанию

MForum.ru
20.05.2021,
В отдельную компанию в МТС могут вывести мобильные и фиксированные сети связи, а также облачный бизнес, включая ЦОДы. В эту же структуру войдет и МГТС. Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на президента МТС, как на источник информации.
В затее есть плюсы и минусы. В общем, это действие логично. Дело телеком-компании это строить сети связи и зарабатывать на оказании услуг доступа в интернет, мобильного, фиксированного, конвергентного. А не кино снимать и кредиты раздавать. То есть с точки зрения управленческой, все понятно, у телеком-направления должен быть свой гендиректор, который только на этой теме сосредоточен.
Название для новой компании придумали на мой взгляд неудачное - MTC Web Services (такое автоматически читаешь как "эм-ти-си вэб сёвисэз". Оно пока что не окончательное, надеюсь, еще что-то получше изобретут. А я пока буду называть дочку для удобства - МТС-2.
Структура предполагается замороченная. Основные услуги продолжит оказывать материнская компания МТС, а МТС-2 будет заниматься развитием и обслуживанием сети и разработкой и продвижением "новых цифровых услуг", прежде всего, облачных. Это пока что на уровне 1% от всего бизнеса - несерьезно. В общем, самостоятельность явно предполагается весьма в усеченном виде. Это снижает ценность затеи. Опять создается ситуация, что маркетологи из МТС продадут что-то несусветное, а отвечающим за сеть инженерам из МТС-2 придется это разгребать и обеспечивать...
Зачем это может быть необходимо МТС?
Я придерживаюсь мнения, что в головной компании считают, что так можно будет поднять капитализацию. Как правило, "цифровые бизнесы", те же облачные, оценивают с более высоким мультипликатором, чем классические телеком-бизнесы. И вообще "холдинг МТС" звучит круто. Так понятнее зачем ему президент и почему не хватило бы просто гендиректора, как у других участников рынка.
Могут ли МТС-2 продать? Сомнительно.
Какие просматриваются минусы? Как всегда в таких ситуациях усложнится цепочка принятия решений. Сейчас уже заметен перекос внимания руководства МТС в сторону экосистемных погремушек, которые на сегодняшний день - это венчурные проекты с неясными перспективами. Выделение МТС-2 еще более удаляет основной бизнес от центра принятия решений и потому может негативно повлиять на перспективы этого основного генератора доходов.
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теги: телеком МТС реструктуризация
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