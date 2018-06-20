Финансы: Абонентам "Билайн" предложили платежную "Онлайн-карту Билайн"

Пресс-релизы: Абонентам «Билайн» стала доступна Онлайн-карта платежной системы MasterCard

20 июня 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и АО «Альфа-Банк» объявляют о выпуске «Онлайн-карты Билайн», которая теперь доступна пользователям приложения «Мой Билайн».

Онлайн-карта выпускается мгновенно и подходит для удобных и безопасных онлайн- или офлайн-платежей. Например, для оплаты услуг сотовой связи в приложении «Мой Билайн», покупок в интернет-магазинах или ресторанах. Выпуск и обслуживание карты бесплатны.

Карту можно получить в приложении «Мой Билайн». Для этого необходимо установить или войти в приложение, перейти в раздел «Финансы» и выбрать опцию «Моя Онлайн-карта». После этого необходимо ввести номер мобильного телефона, ознакомиться и согласиться Офертой и нажать на кнопку "Выпустить Карту". Карта выпускается мгновенно после принятия Оферты и сразу готова к использованию.

Пополнить баланс карты можно со счета телефона или переводом с другой карты*. Проверить баланс и получить информацию о реквизитах, остатке средств и последних операциях можно в специальном разделе приложения «Мой Билайн». Пользователям карты также доступно смс-информирование по всем совершенным операциям.

Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»: «Сегодня пользователи ценят простоту и удобство в работе с любыми сервисами. Совместно с нашим давним партнером «Альфа-Банк» мы делаем банковские услуги более доступными и, что важнее, более безопасными. Я уверен, что это решение значительно повысит доступность новых платежных технологий для наших абонентов и откроет новые возможности для развития финансовых сервисов».

«Мгновенный выпуск, безопасность платежей, удобство использования – эти и другие преимущества онлайн-карты теперь стали доступны и клиентам «Билайн». Чтобы получить безопасный и удобный платежный инструмент не нужно ходить в отделение банка, заполнять анкеты или заявления, достаточно просто установить приложение», - прокомментировал руководитель Блока «Розничный Бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач. - В ближайшее время мы предложим целый ряд сервисов, которые сделают взаимодействие с финансовыми продуктами еще проще и удобнее».

Оплатить покупки в интернете «Онлайн-картой Билайн» можно везде, где принимаются карты платежной системы MasterCard. А в рознице там, где доступны бесконтактные платежи по технологии NFC и MST с помощью мобильных платежных систем Apple Pay, Android Pay или Samsung Pay.