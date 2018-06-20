Финансы: Абонентам "Билайн" предложили платежную "Онлайн-карту Билайн"

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Финансы: Абонентам "Билайн" предложили платежную "Онлайн-карту Билайн"

20.06.2018, MForum.ru

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ВымпелКом и Альфа-Банк объявили о выпуске "Онлайн-карты Билайн", которая теперь доступна пользователям приложения "Мой Билайн".

Это виртуальная карта MasterCard, эмитируемая Альфа-Банком, которую удобно использовать для удобных онлайн-платежей. Из явных плюсов - бесплатный выпуск и обслуживание карты. Картой можно пользоваться и в рознице, где принимаются бесконтактные платежи по технологии NFC и MST - тогда данные карты следует привязать к одной из платежных систем Apple Pay, Android Pay или Samsung Pay. 

Карту можно получить в приложении "Мой Билайн". Для этого необходимо установить приложение или войти в него. Затем в разделе "Финансы" выбрать опцию "Моя Онлайн-карта". Далее необходимо ввести номер мобильного телефона, ознакомиться и согласиться с условиями Офреты, а затем нажать на кнопку "Выпустить карту". Карта выпускается мгновенно и ей сразу же можно пользоваться. 

Пополнить баланс карты можно, как со счета телефона или переводом с другой карты российского банка. В одном из разделов приложения "Мой Билайн" можно проверить баланс и получить информацию о ревизитах, остатке средств и последних операциях. Пользователям карты также доступно SMS-информирование по совершенным операциям.  Подробности о карте.

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теги: платежные карты

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20.06.2018 14:03 От: ABloud

Пресс-релизы: Абонентам «Билайн» стала доступна Онлайн-карта платежной системы MasterCard

20 июня 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и АО «Альфа-Банк» объявляют о выпуске «Онлайн-карты Билайн», которая теперь доступна пользователям приложения «Мой Билайн».

Онлайн-карта выпускается мгновенно и подходит для удобных и безопасных онлайн- или офлайн-платежей. Например, для оплаты услуг сотовой связи в приложении «Мой Билайн», покупок в интернет-магазинах или ресторанах. Выпуск и обслуживание карты бесплатны.

Карту можно получить в приложении «Мой Билайн». Для этого необходимо установить или войти в приложение, перейти в раздел «Финансы» и выбрать опцию «Моя Онлайн-карта». После этого необходимо ввести номер мобильного телефона, ознакомиться и согласиться Офертой и нажать на кнопку "Выпустить Карту". Карта выпускается мгновенно после принятия Оферты и сразу готова к использованию.

Пополнить баланс карты можно со счета телефона или переводом с другой карты*. Проверить баланс и получить информацию о реквизитах, остатке средств и последних операциях можно в специальном разделе приложения «Мой Билайн». Пользователям карты также доступно смс-информирование по всем совершенным операциям.

Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»: «Сегодня пользователи ценят простоту и удобство в работе с любыми сервисами. Совместно с нашим давним партнером «Альфа-Банк» мы делаем банковские услуги более доступными и, что важнее, более безопасными. Я уверен, что это решение значительно повысит доступность новых платежных технологий для наших абонентов и откроет новые возможности для развития финансовых сервисов».

«Мгновенный выпуск, безопасность платежей, удобство использования – эти и другие преимущества онлайн-карты теперь стали доступны и клиентам «Билайн». Чтобы получить безопасный и удобный платежный инструмент не нужно ходить в отделение банка, заполнять анкеты или заявления, достаточно просто установить приложение», - прокомментировал руководитель Блока «Розничный Бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач. - В ближайшее время мы предложим целый ряд сервисов, которые сделают взаимодействие с финансовыми продуктами еще проще и удобнее».

Оплатить покупки в интернете «Онлайн-картой Билайн» можно везде, где принимаются карты платежной системы MasterCard. А в рознице там, где доступны бесконтактные платежи по технологии NFC и MST с помощью мобильных платежных систем Apple Pay, Android Pay или Samsung Pay.

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