Микроэлектроника: "Почта Банк" выпустит более 4 млн пластиковых платежных карт Мир с чипом "Микрона"

21.11.2017, MForum.ru

"Почта Банк" договорился о сотрудничестве с "Национальной системой платежных карт". В рамках этой договоренности, "Почта Банк" выпустит пластиковые платежные карты Мир с использованием микрочипа MIK51BC16D производства "Микрон".

Первая партия карт объемом 400 тыс. штук уже направлена в отделения банка. До конца первого полугодия 2018 года, "Почта Банк" выпустит 2 млн карт, всего за 2018 год планируется производство более, чем 4 млн карт.

На долю карт Мир уже приходится порядка 80% всех эмитируемых "Почта Банком" платежных карт.