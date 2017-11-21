Микроэлектроника: "Почта Банк" выпустит более 4 млн пластиковых платежных карт Мир с чипом "Микрона"

MForum.ru
21.11.2017,
"Почта Банк" договорился о сотрудничестве с "Национальной системой платежных карт". В рамках этой договоренности, "Почта Банк" выпустит пластиковые платежные карты Мир с использованием микрочипа MIK51BC16D производства "Микрон".
Первая партия карт объемом 400 тыс. штук уже направлена в отделения банка. До конца первого полугодия 2018 года, "Почта Банк" выпустит 2 млн карт, всего за 2018 год планируется производство более, чем 4 млн карт.
На долю карт Мир уже приходится порядка 80% всех эмитируемых "Почта Банком" платежных карт.
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