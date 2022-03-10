Операторские банки: МТС Банк готов оформить виртуальную карту Мир любому желающему

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Операторские банки: МТС Банк готов оформить виртуальную карту Мир любому желающему

10.03.2022, MForum.ru

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Для оформления карты Мир не обязательно быть клиентом МТС Банка. Не требуется и посещать офис оператора. Карту можно выпустить за несколько секунд в мобильном приложении банка. Что, безусловно, приятно - выпуск и обслуживание карты "Мир" бесплатны.

 

 

По карте заявлен кешбэк до 25%, впрочем, такой возврат касается только онлайн-покупок в магазинах партнеров. В "остальных категориях" действует 1%. Есть также вариант начисления 3% кешбэка при оплате картой за товары в категориях "Одежда и обувь", "Кафе и рестораны" и "Дети".

Максимальная сумма кэшбэка эквивалентна 10 тысячам рублей в месяц.

Карта МИР "MTS Cashback Lite" дает подключение к программе лояльности "Привет. МИР" - ее партнеры обещают кешбек до 20%.

Оформить карту МИР можно в витрине мобильного приложения МТС Банка:

"Оформить новый продукт" >> "Оформить карту" >> "Виртуальная" >> "МИР Cashback Lite"

Виртуальной картой МИР "MTS CASHBACK Lite" можно оплачивать покупки в интернете по номеру карты, делать бесплатные переводы через Систему быстрых платежей. Клиенты со смартфоном на Android могут подключать карту к платежному сервису Mir Pay и расплачиваться телефоном в торговых терминалах магазинов, ресторанов, кафе и т.п. Владельцы карт могут снимать с нее деньги в банкоматах и кассах МТС Банка, а также в банкоматах сторонних банков, оснащенных поддержкой NFC.

Каковы основные отличия виртуальной предоплаченной карты МИР "MTS CASHBACK Lite" от других карт линейки MTS CASHBACK в отсутствии кредитного лимита, а также в наличии ограничений:

  • платежи в размере не более 60 тысяч рублей за 1 платеж и до 200 тысяч рублей в месяц;
  • снятие наличных - до 40 тысяч рублей в месяц;
  • переводы - не более 60 тысяч рублей за перевод и до 200 тысяч рублей в месяц

подробнее о карте

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теги: операторские банки МИР МТС Банк

© Алексей Бойко, MForum.ru

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