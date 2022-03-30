Операторские банки: МТС Банк предлагает сниженные комиссии на брокерское обслуживание

30.03.2022, MForum.ru

К сожалению, это предложение касается только компаний, обладающих лицензиями профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентам, осуществляющим брокерскую и дилерскую деятельность, оказывающим услуги по управлению ценными бумагами, занимающимся инвестиционным консультированием, МТС Банк предлагает привлекательные условия по операциям на Московской бирже, СПБ бирже и на внебиржевом рынке.

В частности, от суммы дневного оборота предлагается платить 0,002% (Московская биржа и СПБ биржа), 0.05% - с оборота на внебиржевом рынке.

В рамках брокерского сервиса МТС Банк предлагает клиентам возможности покупки и продажи российских и иностранных акций, еврооблигаций, гос, корпоративных, муниципальных и субфедеральных облигаций, операции РЕПО.

пресс-релиз МТС Банка

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теги: МТС банк броке