Деньги: МТС Банк повышает ставки по "длинным" вкладам

MForum.ru
15.03.2022,
По вкладу "МТС Доходный" более высокие проценты действуют на срок 271, 367, 550 и 731 день. Максимум можно рассчитывать на 15,5% годовых в рублях. Вклад можно открыть в банке или онлайн. Выплата процентов - в конце срока.
По вкладу "МТС Премиальный плюс" поднялись ставки на вклады на срок 271, 367, 550 и 731 день. Максимальный интерес - 16,5% годовых в рублях.
Приятно, что когда горизонт прогнозируемых событий ограничен несколькими днями, кто-то может думать о вечном, или хотя бы о вкладах на 1-2 года.
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теги: операторские банки МТС Банк вклады деньги проценты
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