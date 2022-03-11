Совместные проекты: МТС Банк и портал MessageGuru помогут в трудоустройстве

11.03.2022, MForum.ru

МТС Банк и социальная сеть обмена знаниями MessageGuru запустили проект под названием #Best4Best. Цель проекта - развитие на рынке принципа Border-Free HR, по которому пользователи, которые получают наивысший личный профи-грейд получат приоритет в найме, а также доступ к развивающим и HR-программам, создаваемым банком.

Система грейдов портала MessageGuru состоит из семи уровней:

Observer

Pretender

Challenger

Master

Grandmaster

Guru

The One

Чтобы получать грейды, достаточно активно участвовать в сообществе, размещать посты, комментарии, формировать круг подписчиков, оценивать материалы. Любое значимое действие оценивается баллами PQ (Professional Quality). Каждому грейду соответствует определенная сумма накапливаемых баллов.

На портале MessageGuru создан раздел #Best4Best. В разделе публикуется общая информация о целях проекта, о ходе его реализации, познавательная материалы по основным тенденциям в профессиональной сфере, развивающие материалы по формированию soft skills и развитию личных брендов, учебные курсы, презентации, интервью, видеоматериалы, направленные на развитие профессиональных знаний пользователей, объявление о проводимых мероприятиях и актуальные вакансии в МТС Банке. Есть возможность задать вопрос HR службе банка.

Можно добавить и свой пост к материалам раздела, достаточно указать хэштег #Best4Best.

пресс-релиз

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