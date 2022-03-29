Банковские карты: МТС Банк обменяет виртуальные банковские карты на пластиковые

MForum.ru
29.03.2022,
МТС Банк предоставил клиентам возможность обменять ранее выпущенные виртуальные кредитные карты MTS Cashback Digital на пластиковые - MasterCard. Это можно сделать в салонах МТС.
Как бесплатно заменить карту?
Карту можно забрать сразу же, тариф не меняется.
Такой картой можно платить на территории России, в любых магазинах.
МТС Банк обещает также перевыпуск дебетовых виртуальных карт MTS Cashback Digital на пластиковым носителе.
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теги: банковские карты операторские банки МТС Банк
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