Операторские банки: МТС Банк упрощает погашение кредитов онлайн

MForum.ru
23.03.2022,
МТС Банк сообщает о расширении списка банков и микрофинансовых компаний (МФК), чьи кредиты можно гасить онлайн. Погасить кредит можно с любой банковской карты, лицевого счета абонента МТС, электронного кошелька через сервис "МТС Деньги" и мобильное приложение "МТС Банка".
Новые банки в списке: ВТБ, АК Барс Банк, Кредит Европа Банк, МФК Быстроденьги, Банк Зенит, Банк Уралсиб, Московский индустриальный банк.
Максимально - до 15 тыр.
Последовательность действий:
1. В приложении МТС Банка перейти на экран Платежи, выбрать раздел "оплата", выбрать "Погашение кредитов"
2. Выбрать банк, где требуется гасить кредит
3. Выбрать доступный платежный документ - карту, лицевой счет, электронный кошелек. Если есть возможность, ввести реквизиты карты стороннего банка
4. Задать сумму перевода, подтвердить его
Деньги должны будут поступить в выбранный банк в течение от минуты до одного дня.
В салонах МТС, где есть отделения МТС Банка, можно оплатить кредиты сторонних банков также через терминалы и банкоматы.
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теги: операторские банки МТС Банк услуги погашение кредитов
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