Операторские банки: МТС Банк вдвое повышает доходность по накопительному счету "Доступный" - до 15% годовых

MForum.ru
05.03.2022,
Банки наперегонки пытаются красивыми цифрами процентов по вкладу удержать деньги на счетах.
Очередной анонс от МТС Банка - в 2 раза поднимаются ставки в рублях по накопительному счету "Доступный".
Процент начисляет на ежедневный входящий остаток по счету в течение месяца и выплачивается ежемесячно в дату открытия счета. Неснижаемый остаток для начисления процента - 10 тысяч рублей в месяц. Заявлено, что клиент сможет распоряжаться своими средствами на счете "Доступный" без ограничений.
Где можно открыть - в офисах МТС Банка, в интернет-банке, в мобильном приложении МТС Банк.
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теги: МТС банк операторские банк
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