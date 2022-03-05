Операторские банки: МТС Банк вдвое повышает доходность по накопительному счету "Доступный" - до 15% годовых

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Операторские банки: МТС Банк вдвое повышает доходность по накопительному счету "Доступный" - до 15% годовых

05.03.2022, MForum.ru

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Банки наперегонки пытаются красивыми цифрами процентов по вкладу удержать деньги на счетах.

 

 

Очередной анонс от МТС Банка - в 2 раза поднимаются ставки в рублях по накопительному счету "Доступный".

  • 15% вместо прежних 7.5% при остатке на счете от 10 тысяч рублей до 1 млн рублей
  • 10% вместо прежних 5% при остатке на счете от 1 млн рублей

Процент начисляет на ежедневный входящий остаток по счету в течение месяца и выплачивается ежемесячно в дату открытия счета. Неснижаемый остаток для начисления процента - 10 тысяч рублей в месяц. Заявлено, что клиент сможет распоряжаться своими средствами на счете "Доступный" без ограничений.

Где можно открыть - в офисах МТС Банка, в интернет-банке, в мобильном приложении МТС Банк.

пресс-релиз

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теги: МТС банк операторские банк 

© Алексей Бойко, MForum.ru

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