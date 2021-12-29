Операторские банки: МТС Банк манит процентами по вкладам

29.12.2021, MForum.ru

МТС Банк повышает ставки по вкладам в рублях для физлиц - теперь на сумму от 50 тысяч до 1 млн можно получить 8,9% годовых (и 9,2% на сумму более 1 млн). Впрочем, эти условия доступны только при открытии вклада на новые денежные средства или размещении первого вклада в банке, в остальных случаях ставка составляет 8,7% и 9,0% соответственно, что тоже неплохо.

В сегменте Private Banking условия также изменились:

до 9% выросла ставка по вкладу "МТС Премиальный Плюс" с выплатой процентов в конце срока;

до 8.2% увеличена ставка по вкладу "МТС Премиальный" с опцией снятия и пополнения

до 7.5% годовых увеличена ставка по накопительному счету "Доступный" (при поддержании минимального остатка от 10 тысяч рублей)

С 29.12.2021 МТС банк также повысил ставки по базовой линейке вкладов на 1 п.п.

до 8.1% годовых - максимальная ставка по "МТС Доходный"

до 7.5% годовых - вклад "МТС Активный"

до 7.2% годовых - вклад "МТС Свободный"

На вклад «МТС Доходный», «МТС Активный» и «МТС Свободный» распространяется надбавка 0,25% к обычной ставке при оформлении онлайн. Для зарплатных клиентов по вкладам «МТС Активный» и «МТС Свободный» также предусмотрена надбавка 0,25% при открытии в офисе Банка (надбавки не суммируются).

Открыть вклад можно любым удобным способом: в офисах МТС Банка, в интернет-банке или мобильном приложении МТС Банк.

С более подробной информаций по вкладам можно ознакомиться на сайте МТС Банка.

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пресс-релиз МТС

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