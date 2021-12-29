Операторские банки: МТС Банк манит процентами по вкладам

MForum.ru
29.12.2021,
МТС Банк повышает ставки по вкладам в рублях для физлиц - теперь на сумму от 50 тысяч до 1 млн можно получить 8,9% годовых (и 9,2% на сумму более 1 млн). Впрочем, эти условия доступны только при открытии вклада на новые денежные средства или размещении первого вклада в банке, в остальных случаях ставка составляет 8,7% и 9,0% соответственно, что тоже неплохо.
В сегменте Private Banking условия также изменились:
С 29.12.2021 МТС банк также повысил ставки по базовой линейке вкладов на 1 п.п.
На вклад «МТС Доходный», «МТС Активный» и «МТС Свободный» распространяется надбавка 0,25% к обычной ставке при оформлении онлайн. Для зарплатных клиентов по вкладам «МТС Активный» и «МТС Свободный» также предусмотрена надбавка 0,25% при открытии в офисе Банка (надбавки не суммируются).
Открыть вклад можно любым удобным способом: в офисах МТС Банка, в интернет-банке или мобильном приложении МТС Банк.
С более подробной информаций по вкладам можно ознакомиться на сайте МТС Банка.
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теги: операторские банки МТС банк МТС-Банк вклады
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