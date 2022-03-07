Операторские банки: МТС Банк обещает запустить карты UnionPay

07.03.2022, MForum.ru

МТС Банк обещает начать выпуск карт национальной китайской платежной системы UnionPay. Ожидается, что ими можно будет расплачиваться в 180 странах мира. Банк не называет сроков, когда карты станут доступны для заказа. Не раскрываются и условия ее получения и обслуживания.

Новая карта будет подключена к мобильному приложению и интегрирована с программой лояльности МТС Банка, сервиса платежей и переводов, скидки и привилегии платежной системы UnionPay.

пресс-релиз

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теги: операторские банки МТС Банк UnionPay