Операторские банки: МТС Банк обещает запустить карты UnionPay

MForum.ru
07.03.2022,
МТС Банк обещает начать выпуск карт национальной китайской платежной системы UnionPay. Ожидается, что ими можно будет расплачиваться в 180 странах мира. Банк не называет сроков, когда карты станут доступны для заказа. Не раскрываются и условия ее получения и обслуживания.
Новая карта будет подключена к мобильному приложению и интегрирована с программой лояльности МТС Банка, сервиса платежей и переводов, скидки и привилегии платежной системы UnionPay.
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теги: операторские банки МТС Банк UnionPay
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