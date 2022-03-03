Итоги квартала: МТС Банк повысил ставки по вкладам до 20,5% годовых в рубля и 8% годовых в валюте

03.03.2022, MForum.ru

МТС Банк повысил вклады по всей линейке вкладов в рублях, долларах и евро для физлиц. Понятное общее для банков желание удержать деньги на счетах в создавшейся ситуации. Максимальная доходность до 20,5% обещана по вкладу "МТС Премиальный плюс" в рублях и до 20% годовых в рублях по вкладу "МТС Доходный". На доллары обещано начисление до 7%, на евро - до 6% годовых.

Банк предлагает различные варианты вкладов, например:

с возможностью пополнения, с ежемесячной выплатой процентов: "МТС Активный" - 8.5% годовых;

без возможности пополнения, снятия средств, выплаты процентов в конце срока: "МТС Доходный" - это по нему можно получить до 20% в рублях и до 7% в долларах, 6% в евро.

есть также "МТС Свободный" - с возможностью пополнения, снятия, а также ежемесячными процентами - 8.2%.

Есть еще некие надбавки за первый срочный вклад или за размещение новых денежных средств (было бы забавно перенести средства из банка А в банк Б и наоборот, чтобы воспользоваться подобной льготой), впрочем, эти надбавки не превышают 0.5% в самом лучшем случае.

Ставка по вкладу «МТС Вклад» составила до 10,2% годовых в рублях при размещении вклада на два года. При размещении на один год максимальная ставка заявлена в 10,1% годовых в рублях. Минимальная сумма вклада − 10 000 рублей, максимальная сумма – не ограничена.

Накопительный счет «Доступный» позволяет распоряжаться средствами без ограничений и получать доход до 7,5% годовых в рублях на сумму до одного миллиона рублей при поддержании минимального остатка от 10 тысяч рублей.

МТС Банк также повысил доходность вкладов для состоятельных клиентов:

«МТС Премиальный Плюс» – ставка увеличена до 20,5% годовых в рублях; до 8,0% годовых в долларах США и до 7,0% годовых в евро.

«МТС Премиальный» с опцией снятия и пополнения − ставка увеличена до 9,2% годовых в рублях.

«Повышение ставок позволит нашим клиентам воспользоваться максимально выгодным предложением на любом горизонте финансового планирования, – прокомментировал вице-президент, руководитель кластера Daily Banking МТС Банка Владимир Стасевич. – С учетом повышения ставок по вкладам доходность по ним покроет геополитические риски и ожидаемую в 2022 году инфляцию, позволит более точно подойти к вопросу личного финансового планирования, а дополнительные опции по вкладам расширяют сервисные возможности для разных категорий вкладчиков. Отмечу также, что по одному из наших флагманских депозитных продуктов – вкладу «МТС Вклад» мы снизили минимальную первоначальную сумму вклада с 50 000 рублей до 10 000 рублей, сделав его, тем самым, более доступным для широкого круга вкладчиков».

Открыть вклад можно любым удобным способом: в офисах МТС Банка, в интернет-банке или мобильном приложении МТС Банк.

Ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте МТС Банка.

В общем, не прячьте ваши денежки по банкам и углам...

пресс-релиз

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