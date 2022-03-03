Итоги квартала: МТС Банк повысил ставки по вкладам до 20,5% годовых в рубля и 8% годовых в валюте

MForum.ru
03.03.2022,
МТС Банк повысил вклады по всей линейке вкладов в рублях, долларах и евро для физлиц. Понятное общее для банков желание удержать деньги на счетах в создавшейся ситуации. Максимальная доходность до 20,5% обещана по вкладу "МТС Премиальный плюс" в рублях и до 20% годовых в рублях по вкладу "МТС Доходный". На доллары обещано начисление до 7%, на евро - до 6% годовых.
Банк предлагает различные варианты вкладов, например:
Есть еще некие надбавки за первый срочный вклад или за размещение новых денежных средств (было бы забавно перенести средства из банка А в банк Б и наоборот, чтобы воспользоваться подобной льготой), впрочем, эти надбавки не превышают 0.5% в самом лучшем случае.
Ставка по вкладу «МТС Вклад» составила до 10,2% годовых в рублях при размещении вклада на два года. При размещении на один год максимальная ставка заявлена в 10,1% годовых в рублях. Минимальная сумма вклада − 10 000 рублей, максимальная сумма – не ограничена.
Накопительный счет «Доступный» позволяет распоряжаться средствами без ограничений и получать доход до 7,5% годовых в рублях на сумму до одного миллиона рублей при поддержании минимального остатка от 10 тысяч рублей.
МТС Банк также повысил доходность вкладов для состоятельных клиентов:
«Повышение ставок позволит нашим клиентам воспользоваться максимально выгодным предложением на любом горизонте финансового планирования, – прокомментировал вице-президент, руководитель кластера Daily Banking МТС Банка Владимир Стасевич. – С учетом повышения ставок по вкладам доходность по ним покроет геополитические риски и ожидаемую в 2022 году инфляцию, позволит более точно подойти к вопросу личного финансового планирования, а дополнительные опции по вкладам расширяют сервисные возможности для разных категорий вкладчиков. Отмечу также, что по одному из наших флагманских депозитных продуктов – вкладу «МТС Вклад» мы снизили минимальную первоначальную сумму вклада с 50 000 рублей до 10 000 рублей, сделав его, тем самым, более доступным для широкого круга вкладчиков».
Открыть вклад можно любым удобным способом: в офисах МТС Банка, в интернет-банке или мобильном приложении МТС Банк.
Ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте МТС Банка.
В общем, не прячьте ваши денежки по банкам и углам...
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.
теги: МТС Банк
Публикации по теме:
25.02. [Новости компаний] Кадры: В HeadHunter оценили развитость HR-процессов в компаниях российского бизнеса / MForum.ru
17.02. [Новости компаний] Цифры: В МТС Банке изучили спрос накануне 23 февраля / MForum.ru
11.02. [Новости компаний] Банковские карты: МТС Банк отмечает рост оформления виртуальных карт / MForum.ru
03.02. [Новости компаний] Финансовые услуги: Перевести деньги за рубеж поможет мобильное приложение МТС Банка / MForum.ru
02.02. [Новости компаний] Инвестиции: МТС Банк и МТС Инвестиции предлагают паи фонда "Технологии будущего" / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A53 получит чипсет Exynos / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Nova 9 SE / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Смартфоны ZTE Blade V40 представлены официально / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Nokia C2 (2nd Edition) на Android 11 Go / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: POCO M4 Pro 4G представлен официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: POCO X4 Pro представлен официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Y700 – планшет для игр и мультимедиа / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Lenovo Legion Y90 представлен официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Nubia Z40 Pro представлен официально / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Paper с E-Ink дисплеем представлен официально / MForum.ru
25.02. [Новинки] Анонсы: Планшет OPPO Pad представлен официально / MForum.ru
25.02. [Новинки] Анонсы: Смартфоны OPPO семейства Find X5 представлены официально / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Alcatel 1V 2021 представлен официально / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: BLU G91 Max представлен официально / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 50 представлен официально / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Doogee V20 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Blackview A95 появился в продаже / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V23e 5G представлен официально / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 5 Mark 4 – компактный смартфон на Snapdragon 8 Gen 1 Plus / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: В Китае начались продажи Honor 60 SE 5G / MForum.ru