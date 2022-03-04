Операторские банки: МТС банк увеличит собственный капитал на 20,7%

04.03.2022, MForum.ru

Компания Mobile TeleSystems, основной акционер ПАО "МТС-Банк" внесла 11 млрд рублей в имущество МТС Банка в виде безвоздмездного вклада. Эти средства увеличили капитал банка до 64,1 млрд рублей.

«Увеличение капитала позволит поддерживать темпы роста розничного бизнеса МТС Банка в соответствие с утвержденной стратегией, демонстрирующей свою эффективность. Так, по итогам 12 месяцев 2021 года согласно МСФО розничный кредитный портфель банка увеличился на 75% и на 1 января 2022 года составил 206 миллиардов рублей. МТС Банк сможет увеличить свое лидерство в сегменте POS-кредитования, а также продолжит развитие финансовых сервисов цифровой экосистеме МТС. Кроме того, поддержка акционера даст банку дополнительную финансовую устойчивость, что привлечет новых клиентов и партнеров», сказал председатель правления МТС Банка Илья Филатов.

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теги: МТС Банк