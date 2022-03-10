Операторские банки: МТС Банк продолжает наращивать ставки по вкладам - 21% и 21,5%

10.03.2022, MForum.ru

После того, как ЦБ повысил ставку рефинансирования до 20% банки наперебой приглашают к себе клиентов, маня их все еще кажущимися непривычно высокими процентами по срочным вкладам.

В частности, МТС Банк предлагает по вкладу "МТС Доходный" до 21% годовых при сроках размещения 31 день, 91 день и 181 день - при открытии вклада через дистанционный канал.

И 20%, если открывать через офис МТС Банка.

Возможности пополнения и частичного снятия не предусмотрены, выплата процентов - в конце срока вклада.

Еще один вклад с высокими (на сегодня) процентами - это "МТС Премиальный Плюс". Сроки размещения - 31 день, 91 день, 181 день.

Доходность: до 21,5% годовых в рублях, если открывать вклад дистанционно; до 20,5% - при открытии в офисах МТС банка.

Ранее МТС повысил ставки по вкладам "МТС Доходный" и "МТС Премиальный плюс" в долларах США до 7% и 8% годовых, а в евро - до 6% и 7%, соответственно.

пресс-релиз

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: операторские банки МТС Банк вклады ставки по вкладам