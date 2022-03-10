Операторские банки: МТС Банк продолжает наращивать ставки по вкладам - 21% и 21,5%

MForum.ru
10.03.2022,
После того, как ЦБ повысил ставку рефинансирования до 20% банки наперебой приглашают к себе клиентов, маня их все еще кажущимися непривычно высокими процентами по срочным вкладам.
В частности, МТС Банк предлагает по вкладу "МТС Доходный" до 21% годовых при сроках размещения 31 день, 91 день и 181 день - при открытии вклада через дистанционный канал.
И 20%, если открывать через офис МТС Банка.
Возможности пополнения и частичного снятия не предусмотрены, выплата процентов - в конце срока вклада.
Еще один вклад с высокими (на сегодня) процентами - это "МТС Премиальный Плюс". Сроки размещения - 31 день, 91 день, 181 день.
Доходность: до 21,5% годовых в рублях, если открывать вклад дистанционно; до 20,5% - при открытии в офисах МТС банка.
Ранее МТС повысил ставки по вкладам "МТС Доходный" и "МТС Премиальный плюс" в долларах США до 7% и 8% годовых, а в евро - до 6% и 7%, соответственно.
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теги: операторские банки МТС Банк вклады ставки по вкладам
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