Кадры: Вячеслав Николаев тасует команду топов МТС

17.06.2021, MForum.ru

В МТС сразу три новых вице-президента: Павел Воронин, Фарид Камалов, Татьяна Мудрецова.

Павел Воронин - вице-президент по технологиям, член Правления МТС

- вице-президент по технологиям, член Правления МТС Фарид Камалов - вице-президент по развитию розничного бизнеса, член Правления МТС

- вице-президент по развитию розничного бизнеса, член Правления МТС Татьяна Мудрецова - вице-президент по клиентскому опыту и сервису

Что известно о новых топах.

Павел Воронин

Павел Воронин, вице-президент по технологиям, член Правления МТС

До прихода в МТС с 2020 года работал в-п по технологическому развитию дочерних и зависимых обществ "экосистемы" ПАО Сбербанк.

В 2016-2020 годы занимал должность замгендиректора группы S7 по IT. В частности, основал и руководил центром ИТ-инноваций S7TechLab. Были какие-то проекты в сфере облачных решений, виртуализация рабочих мест и приложений. Под его руководством в S7 Airlines собирались еще в 2017 году внедрить блокчейн для автоматизации торговых операций. Ждем теперь блокчейн в МТС?

В 2012 году окончил механико-математический факультет МГУ им. Ломоносова. Основал и возглавил кафедру «Информационные технологии в авиации» МФТИ. Сертифицированный специалист (MBA) по управлению ИТ-проектами и разработкам в области Big Data, победитель различных олимпиад по математике.

На своем посту Павел Воронин заменит Дмитрия Хомченко. Куда денется Дмитрий, МТС не сообщает.

Фарид Камалов

Фарид Камалов - вице-президент по развитию розничного бизнеса, член Правления МТС

С 2014 года и до прихода в МТС работал операционным директором ПАО "Детский мир". То есть в орбите АФК Система. Также участвовал в "коллегиальных органах управления" АО РТК, ООО Детмир КГЗ, ТОО "Детский мир - Казахста", ОсОО "Детмир БЕЛ", ПАО "Детский мир".

2012-2014 - директор департамента управления торговлей в ОАО "Детский мир - Центр".

2010-2012 - глава подразделения продаж в розничной сети Кораблик

2003-2010 - розничная сеть гипермаркетов электроники "М.Видео", где начал продавцом-консультантом и поднялся до директора флагманского гипермаркета.

Образование: Московский государственный институт электронной техники, МГИЭТ, окончил в 2003 году, в 2016 году получил степень MBA в Московской международной высшей школе бизнеса.

Перед Фаридом стоит задача "по преобразованию крупнейшей операторской сети в России из места для покупки SIM-карт и гаджетов в эффективный канал продвижения экосистемных продуктов и место для демонстрации новейших цифровых решений".

Татьяна Мудрецова

Татьяна Мудрецова, вице-президент по клиентскому опыту и сервису МТС

Карьеру в телекоме начала в Билайн, где работала в период с 2005 по 2011 год - начальник отдела по маркетингу массового рынка Московского региона; руководитель службы целевого маркетинга и лояльности; директор по маркетингу массового рынка России в ПАО «Вымпелком». В частности, занималась внедрением пакетных тарифных предложений.

Затем была работа в АО "Основе Телеком" в должности директора по маркетингу.

С 2014 года Татьяна попала в орбиту АФК Система - работала членом правления, директором по маркетингу ПАО Детский мир.

В 2020 году поучаствовала в развитии "ЭР-Телеком Холдинга", как раз здесь Татьяна впервые примерила на себе должность директора по развитию и клиентскому опыту, также в статусе члена правления.

В апреле 2021 года присоединилась к МТС в созданной под нее новой должности директора по клиентскому опыту МТС. Но вице-президент звучит, конечно, приятнее, чем директор.

Татьяна в 1995 году закончила Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе по специальности «Информационные технологии в управлении».

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