Кадры: Вячеслав Николаев тасует команду топов МТС

MForum.ru

Кадры: Вячеслав Николаев тасует команду топов МТС

17.06.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

В МТС сразу три новых вице-президента: Павел Воронин, Фарид Камалов, Татьяна Мудрецова.

  • Павел Воронин - вице-президент по технологиям, член Правления МТС
  • Фарид Камалов - вице-президент по развитию розничного бизнеса, член Правления МТС
  • Татьяна Мудрецова - вице-президент по клиентскому опыту и сервису

Что известно о новых топах.

 

Павел Воронин

 

Павел Воронин, вице-президент по технологиям, член Правления МТС

 

До прихода в МТС с 2020 года работал в-п по технологическому развитию дочерних и зависимых обществ "экосистемы" ПАО Сбербанк.

В 2016-2020 годы занимал должность замгендиректора группы S7 по IT. В частности, основал и руководил центром ИТ-инноваций S7TechLab. Были какие-то проекты в сфере облачных решений, виртуализация рабочих мест и приложений. Под его руководством в S7 Airlines собирались еще в 2017 году внедрить блокчейн для автоматизации торговых операций. Ждем теперь блокчейн в МТС?

В 2012 году окончил механико-математический факультет МГУ им. Ломоносова. Основал и возглавил кафедру «Информационные технологии в авиации» МФТИ. Сертифицированный специалист (MBA) по управлению ИТ-проектами и разработкам в области Big Data, победитель различных олимпиад по математике.

На своем посту Павел Воронин заменит Дмитрия Хомченко. Куда денется Дмитрий, МТС не сообщает.

 

Фарид Камалов

 

Фарид Камалов - вице-президент по развитию розничного бизнеса, член Правления МТС

 

С 2014 года и до прихода в МТС работал операционным директором ПАО "Детский мир". То есть в орбите АФК Система. Также участвовал в "коллегиальных органах управления" АО РТК, ООО Детмир КГЗ, ТОО "Детский мир - Казахста", ОсОО "Детмир БЕЛ", ПАО "Детский мир".

2012-2014 - директор департамента управления торговлей в ОАО "Детский мир - Центр".

2010-2012 - глава подразделения продаж в розничной сети Кораблик

2003-2010 - розничная сеть гипермаркетов электроники "М.Видео", где начал продавцом-консультантом и поднялся до директора флагманского гипермаркета.

Образование: Московский государственный институт электронной техники, МГИЭТ, окончил в 2003 году, в 2016 году получил степень MBA в Московской международной высшей школе бизнеса.

Перед Фаридом стоит задача "по преобразованию крупнейшей операторской сети в России из места для покупки SIM-карт и гаджетов в эффективный канал продвижения экосистемных продуктов и место для демонстрации новейших цифровых решений".

 

Татьяна Мудрецова

 

Татьяна Мудрецова, вице-президент по клиентскому опыту и сервису МТС

 

Карьеру в телекоме начала в Билайн, где работала в период с 2005 по 2011 год - начальник отдела по маркетингу массового рынка Московского региона; руководитель службы целевого маркетинга и лояльности; директор по маркетингу массового рынка России в ПАО «Вымпелком». В частности, занималась внедрением пакетных тарифных предложений.

Затем была работа в АО "Основе Телеком" в должности директора по маркетингу.  

С 2014 года Татьяна попала в орбиту АФК Система - работала членом правления, директором по маркетингу ПАО Детский мир.

В 2020 году поучаствовала в развитии "ЭР-Телеком Холдинга", как раз здесь Татьяна впервые примерила на себе должность директора по развитию и клиентскому опыту, также в статусе члена правления.

В апреле 2021 года присоединилась к МТС в созданной под нее новой должности директора по клиентскому опыту МТС. Но вице-президент звучит, конечно, приятнее, чем директор.

Татьяна в 1995 году закончила Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе по специальности «Информационные технологии в управлении».

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости

теги: телеком кадры Татьяна Мудрецова Павел Воронин Фарид Камалов назначения

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

26.04. [Новости компаний] Кадры: Татьяна Мудрецова стала директором по клиентскому опыту МТС / MForum.ru

05.03. [Новости компаний] Кадры: Вячеслав Николаев - новый президент МТС / MForum.ru

27.01. [Новости компаний] Кадры: Александр Митюков назначен директором МТС в Курганской области / MForum.ru

27.01. [Новости компаний] Кадры: Иннокентий Цой назначен директором МТС в Алтайском крае / MForum.ru

27.12. [Новости компаний] Иннокентий Цой / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 11:48 makby Тема: Gambling: Мобильное казино Jackfon приглашает поклонников азартных игр (15.11.2005)
Не зря онлайн казино делает ставку на мобильные приложения!
09.06.2021 13:13 Альфа Плейс Тема: FAQ: Как выбрать телефон. Муки выбора. Приоритеты. Что важно, а что нет. Удачный выбор и как он ... (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11)
телефону меньше года, раньше хорошо тянул разные игры, а сейчас почему-то сильно лагать начал, приложения сами выключаются... что это может быть ?
07.06.2021 10:50 crocodile Тема: Выбор смартфона до 10000 рублей
Ну у человека из предпочтений все-таки камера, а что у C20, что у C21 она похуже, чем у ZTE Blade A7s. У C20 основная только одна и NFC вообще нет, у ZTE все-таки тройная камера и есть ...
04.06.2021 09:27 volganin Тема: Баг при использовании чехла Clear view
Добрый день!Может,кто подскажет.Появился такой баг.У меня S10+ c чехлом Clear viev.Пользуюсь Samsung Pay.Т.е.,свайпом снизу,я запускал SP,разблокировал отпечатком,закрывал крышку чехла(приложение ...
02.06.2021 22:50 Mavretik Тема: Кабель для зарядки айфона
Кабель Lightning.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

17.06. [Новинки] Анонсы: Honor Earbuds 2 SE представлены официально / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 SE – более доступный вариант на MediaTek Dimensity 900 / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 и Honor 50 Pro представлены официально / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N200 5G – экслюзив для рынка США и Канады / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 105 4G и Nokia 110 4G представлены официально / MForum.ru

16.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации OPPO Reno 6 Z / MForum.riu

16.06. [Новинки] Слухи: Появилась информация об экранах Samsung Galaxy S22 / MForum.ru

15.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M32 представят 21 июня / MForum.ru

15.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о OnePlus Nord N200 / MForum.ru

15.06. [Новинки] Слухи: Realme выпустит пару кнопочных телефонов / MForum.ru

14.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y73 представлен официально / MForum.ru

14.06. [Новинки] Слухи: Realme X9 Pro замечен в TENAA / MForum.ru

11.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite появились в России / MForum.ru

11.06. [Новинки] Анонсы: Nokia C20 Plus представлен официально / MForum.ru

11.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord Core Edition (CE) представлен официально / MForum.ru

10.06. [Новинки] Анонсы: Представлены TWS-наушники Sony WF-1000XM4 / MForum.ru

10.06. [Новинки] Анонсы: Vertu iVertu 5G представлен официально / MForum.ru

09.06. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 11T 5G представлен официально / MForum.ru

08.06. [Новинки] Анонсы: iQOO Z3 5G с 120 Гц дисплеем и Snapdragon 768G анонсирован в Индии / MForum.ru

08.06. [Новинки] Анонсы: Realme C25s c Helio G85 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: