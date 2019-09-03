Телеком: Повышенный кэшбэк в #Специях при оплате со счета МегаФона

03.09.2019, MForum.ru

Пресс-релиз. Повышенный кэшбэк в #Специях при оплате со счета МегаФона

Лидер цифровых возможностей МегаФон делает уникальное предложение для клиентов: повышенный кэшбэк в сервисе #Специи при оплате товаров и услуг со счета телефона, а также при совершении денежных переводов.

МегаФон первым среди российских операторов предоставляет клиентам возможность до 30 сентября получить кэшбэк за покупки со счета мобильного телефона Повышенный кэшбэк в #Специях доступен после оплаты покупки с телефонного счета и действует в течение семи дней. По истечении срока процедуру можно повторить и снова принять участие в акции!

#Специи - это бесплатный кэшбэк-сервис для всех клиентов МегаФона. Чтобы начать пользоваться сервисом просто подключите услугу на сайте special.megafon.ru. Совершайте покупки в магазинах - партнерах и получайте возврат части денег, потраченных на покупки на счет вашего телефона. Используйте полученный кэшбэк как вам удобно, оплачивайте услуги связи, покупки с Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay или снимайте наличными с банковской карты МегаФона.

Приобретайте привычные товары и услуги на AliExpress, Lamoda, Booking.com, Tutu.ru, Утконосе, М-Видео, Ситилинке, Спортмастере и множестве других интернет-магазинов и сервисов. МегаФон позаботится о том, чтобы часть потраченных средств вернулась на ваш счет.

Еще более выгодные условия для участников акции предлагает AliExpress: при оплате товаров со счета телефона вы получите повышенный кэшбэк настоящими деньгами обратно на счет телефона. Чтобы воспользоваться услугой нужно совершить три простых действия:

1. в период с 26 по 30 сентября 2019 года приобрести на AliExpress товар, указав МегаФон в качестве способа оплаты;

2. активировать подарок от #Специй, перейдя на сайт услуги;

3. покупать на AliExpress по выгодным ценам и с гарантированным повышенным кэшбэком.

«Сегодня МегаФон предлагает абонентам самый широкий спектр услуг, доступных в цифровом мире. Мы делаем наши сервисы максимально удобными и полезными для клиентов. #Специи позволяют абонентам совершать привычные покупки в интернете с дополнительной скидкой, возвращая часть потраченных средств на свой счет, а акция «Повышенный кэшбэк» делает этот процесс еще более выгодным- говорит Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам МегаФон. – Ведь мы придерживаемся стратегии – дать клиентам больше, чем обычный оператор связи, который продает лишь пакеты минут, мобильный интернет и сопутствующие товары».

Акция действует до 30 сентября 2019 года и распространяется на любые покупки, за исключением оплаченных банковской картой МегаФона и платежей через МегаФон Банк.

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