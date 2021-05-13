Акции: МегаФон предложил скидку в 20% российским пенсионерам

MForum.ru
13.05.2021,
МегаФон предлагает пенсионерам России постоянно действующую скидку на связь. Если выбрать для подключения любой тариф основной линейки #БезПереплат, то по предъявлению пенсионного удостоверения можно будет подключиться к любому такому тарифу со скидкой в 20%.
В тарифах линейки предусмотрена также возможность бесплатного общения в ряде мессенджеров и возможность звонить внутри сети даже при нулевом или отрицательном балансе в течение месяца, есть бесплатная защита от нежелательных подписок. В тарифах есть возможность переноса неизрасходованных минут и трафика в копилку с тем, чтобы использовать их в дальнейшем.
МегаФон уже обкатал тарифы со скидкой в Московском регионе, так что теперь предложение расширяют на все регионы России. Воспользоваться скидкой могут как новые, так и действующие абоненты МегаФон.
Для подключения к тарифам со скидкой или активации скидки придется посетить салон МегаФона, услуга доступна в любом собственном салоне компании, процесс займет не более 15 минут. По одному пенсионному можно подключить только один номер.
Симпатичная социальная инициатива компании, которая вполне может привлечь к пользованию услугами компании людей старшего возраста, 20% - это ощутимая скидка. Повторит ли кто-то из конкурентов инициативу МегаФона?
Конечно, возможен некоторый фрод - кто-то может захотеть оформить на себя тариф по пенсионному удостоверению родственников, но вряд ли это будет массовым трендом, так что не исключено, что инициатива МегаФон обеспечит оператору некоторый ощутимый прирост числа абонентов и плюсики в карму от значительной части абонентов операторов.
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теги: телеком МегаФон тарифы социальная ответственность бизнеса
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