Благотворительность: МегаФон направил 20 тысяч смартфонов детям из малоимущих семей

25.05.2020, MForum.ru

Компания МегаФон присоединилась к проекту ОНФ (Общероссийский народный фронт) "Многодарю - компьютеры детям". В рамках акции #МыВместе в российские школы направлено 20 тысяч смартфонов, которые позволят получить доступ к дистанционному обучению школьникам из малоимущих семей.

Списки нуждающихся в помощи из 21 региона России сформировали ОНФ и Фонд общественного мониторинга развития системы образования "Национальные ресурсы образования".

Внезапный массовый переход на дистанционную форму образования заставил учителей по-новому взглянуть на возможности цифровых технологий. Теперь для учебного процесса детям необходим компьютер или хотя бы смартфон, - как ожидается, новые форматы будут дополнять традиционные занятия в школе и после снятия ограничений. Смартфоны, которые получили школы от МегаФон и ОНФ, предназначены для того, чтобы дети могли участвовать в учебном процессе, в том числе, в летних дистанционных программах, которые планируется запустить в ряде регионов.

В рамках проекта "Многодарю - компьютеры детям" штабы проекта в 20 регионах России принимают технику от граждан и бизнеса. Ее проверяют волонтеры, устанавливают необходимое ПО, после этого техника попадает в семьи.

В акции #МыВместе приняли участие уже около 10 тысяч партнерских организаций.

«Формирование доступной цифровой образовательной среды – одна из ключевых целей благотворительной политики нашей компании. Мы видим, что онлайн-образование все активнее входит в нашу жизнь. Мы за равные возможности и хотим, чтобы все дети могли использовать современные цифровые решения и полноценно участвовать в образовательном процессе. Мы рады, что можем оказать помощь 20 тысячам детей, но остается еще много семей, которым также нужна поддержка. Акция #МЫВМЕСТЕ начинается с каждого из нас, поэтому мы приглашаем социально ответственный бизнес также присоединиться к этому проекту и внести свой вклад в образование подрастающего поколения», – говорит Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона.

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теги: социальная ответственность бизнеса благотворительность МегаФон