Совместные проекты: МегаФон и МКБ поддержат малый и средний бизнес

MForum.ru
25.11.2020,
Операторы связи нередко используют такой известный прием, как совместный проект с предприятиями из других отраслей для повышения ценности своих предложений для существующих клиентов и привлечения новых. МегаФон объединил усилия с Московским кредитным банком (МКБ), чтобы предложить своим клиентам новые возможности в рамках совместной акции.
В рамках партнерской программы корпоративным клиентам МегаФон будет доступно два месяца бесплатного расчетно-кассового обслуживания по тарифу "Оптимальный" в МКБ - достаточно, чтобы оценить его качество.
Получат возможность опробовать новые возможности и корпоративные клиенты МКБ, им, в частности, предложат сервис SMS-рекламы, включая бонусные 1.5 тысячи SMS. Кроме того, клиенты МКБ смогут подключиться на корпоративные тарифы МегаФон с максимальным пакетом минут и безлимитным интернетом, получить бесплатный "бронзовый" номер 8-800 и бесплатную аналитику, либо интеграцию с CRM Виртуальной АТС.
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теги: МегаФон совместные проекты B2B
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