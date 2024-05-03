Мобильные ОС: Рынок мобильных ОС "сделано в РФ" активно развивается

03.05.2024, MForum.ru

Вроде бы этому стоило бы радоваться, да как-то не получается. Поскольку в основе всей этой активности на российском рынке, разработки в стиле "танцуют все", видятся сразу две серьезных проблемы: недоговороспособность российских бизнесов и попытки подменить true разработку созданием "как бы российских" продуктов на базе AOSP.

Почему я говорю о недоговороспособности бизнеса?



Потому, что таких разработок слишком много, а тут еще и КоммерсантЪ узнал, что Яндекс, Сбер и VK не смогли договориться о совместной разработке ОС для мобильных устройств. Это не новость, совместные проекты крупных российских бизнесов, когда они изредка случаются, выглядят исключениями из правил, а не распространенной практикой.

Почему я говорю о "как бы российских" продуктах применительно к мобильным ОС?

Потому, что в большинстве случаев речь идет о попытках создания по сути оболочек на базе Android AOSP.

Что стимулирует различных производителей разрабатывать собственные версии мобильных ОС на основе AOSP?

Благодаря этому, они могут получить налоговые льготы и доступ к госзакупкам - для этого достаточно добиться того, чтобы очередная ОС попала в реестр Минцифры. Кроме того, разработка собственного ПО позволяет не пользоваться продуктами конкурирующих компаний (и не отчислять конкуренту свои средства). Нет сомнений в том, что пока стимулы сохранятся, будут появляться все новые версии "российских ОС" на базе AOSP.

Какие риски создает использование AOSP?

Считается, что в теории это ПО может содержать американские "закладки". Кроме того, опять же в теории, можно столкнуться с обвинениями в нарушении лицензионных соглашений с Google, которая сохраняет за собой права на код AOSP. Считается, что уровень безопасности AOSP продуктов ниже, чем у Android. Cерьезность этих рисков мне представляется преувеличенной, но их все же стоит иметь в виду.

Кто занят разработками мобильных ОС в России?

Наиболее известна ОС "Аврора", разработана ОМП (Ростелеком), считается глубоко российской, хотя и восходит корнями к Saislfish OS. Позиционируется как "защищенная ОС" или "доверенная ОС". На 2024 год особым спросом не пользуется, т.к. к ней мало совместимых приложений.

KasperskyOS, Лаборатория Касперского проектирует мобильную ОС на базе собственной ОС для ПК с 2019 года. Когда появится на рынке - не ясно.

Роса Мобайл от НТЦ ИТ РОСА. Используется в смартфонах Р-ФОН, которые мало кто видел и держал в руках.

Kvadra OS от Ядро и Ред ОС М от Ред Софт. Обе эти мобильные ОС включены в реестр Минцифры, что вызвало зубовный скрежет кое-у-кого из перечисленных выше компаний, поскольку обе эти разработки основаны на Android AOSP.

В списке тех, кто еще не выдал готовый продукт, но что-то "пилит", опять же, вероятнее всего с опорой на AOSP - Аквариус, Сбер, Яндекс и VK. Впрочем, Яндекс и VK пока что такие планы отрицают, что тоже ни о чем не говорит.

Понятно, что с точки зрения оптимального использования интеллектуальных ресурсов в области ИТ, это нерациональное их использование. Если в РФ вообще нужна собственная мобильная ОС, то достаточно было бы двух конкурирующих продуктов, если не одного. Очевидно, что большинство перечисленных выше разработок ожидает забвение. Что пока что не мешает компаниям инвестировать в их разработку.

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теги: мобильные ОС

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