Мобильные ОС: Рынок мобильных ОС "сделано в РФ" активно развивается

MForum.ru
03.05.2024,
Вроде бы этому стоило бы радоваться, да как-то не получается. Поскольку в основе всей этой активности на российском рынке, разработки в стиле "танцуют все", видятся сразу две серьезных проблемы: недоговороспособность российских бизнесов и попытки подменить true разработку созданием "как бы российских" продуктов на базе AOSP.
Почему я говорю о недоговороспособности бизнеса?
Потому, что таких разработок слишком много, а тут еще и КоммерсантЪ узнал, что Яндекс, Сбер и VK не смогли договориться о совместной разработке ОС для мобильных устройств. Это не новость, совместные проекты крупных российских бизнесов, когда они изредка случаются, выглядят исключениями из правил, а не распространенной практикой.
Почему я говорю о "как бы российских" продуктах применительно к мобильным ОС?
Потому, что в большинстве случаев речь идет о попытках создания по сути оболочек на базе Android AOSP.
Что стимулирует различных производителей разрабатывать собственные версии мобильных ОС на основе AOSP?
Благодаря этому, они могут получить налоговые льготы и доступ к госзакупкам - для этого достаточно добиться того, чтобы очередная ОС попала в реестр Минцифры. Кроме того, разработка собственного ПО позволяет не пользоваться продуктами конкурирующих компаний (и не отчислять конкуренту свои средства). Нет сомнений в том, что пока стимулы сохранятся, будут появляться все новые версии "российских ОС" на базе AOSP.
Какие риски создает использование AOSP?
Считается, что в теории это ПО может содержать американские "закладки". Кроме того, опять же в теории, можно столкнуться с обвинениями в нарушении лицензионных соглашений с Google, которая сохраняет за собой права на код AOSP. Считается, что уровень безопасности AOSP продуктов ниже, чем у Android. Cерьезность этих рисков мне представляется преувеличенной, но их все же стоит иметь в виду.
Кто занят разработками мобильных ОС в России?
Наиболее известна ОС "Аврора", разработана ОМП (Ростелеком), считается глубоко российской, хотя и восходит корнями к Saislfish OS. Позиционируется как "защищенная ОС" или "доверенная ОС". На 2024 год особым спросом не пользуется, т.к. к ней мало совместимых приложений.
KasperskyOS, Лаборатория Касперского проектирует мобильную ОС на базе собственной ОС для ПК с 2019 года. Когда появится на рынке - не ясно.
Роса Мобайл от НТЦ ИТ РОСА. Используется в смартфонах Р-ФОН, которые мало кто видел и держал в руках.
Kvadra OS от Ядро и Ред ОС М от Ред Софт. Обе эти мобильные ОС включены в реестр Минцифры, что вызвало зубовный скрежет кое-у-кого из перечисленных выше компаний, поскольку обе эти разработки основаны на Android AOSP.
В списке тех, кто еще не выдал готовый продукт, но что-то "пилит", опять же, вероятнее всего с опорой на AOSP - Аквариус, Сбер, Яндекс и VK. Впрочем, Яндекс и VK пока что такие планы отрицают, что тоже ни о чем не говорит.
Понятно, что с точки зрения оптимального использования интеллектуальных ресурсов в области ИТ, это нерациональное их использование. Если в РФ вообще нужна собственная мобильная ОС, то достаточно было бы двух конкурирующих продуктов, если не одного. Очевидно, что большинство перечисленных выше разработок ожидает забвение. Что пока что не мешает компаниям инвестировать в их разработку.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: мобильные ОС
--
Публикации по теме:
13.11. [Новости компаний] ПО: МегаФон проверил работу смартфона под KasperskyOS for Mobile / MForum.ru
08.09. [Новости компаний] Мобильные приложения: RuStore адаптируют под Аврору / MForum.ru
14.08. [Новости компаний] Тренды: На Аврору дадут 300 млрд? / MForum.ru
02.03. [ПО] Это интересно: KaiOS – платформа нового поколения для «звонилок» / MForum.ru
18.05. [ПО] Мобильные ОС: Google подтвердил релиз Android O «в конце лета» / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y38 с аккумулятором емкостью 6000 мАч / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y100 4G с зарядкой 80 Вт представлен официально / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: Представлен планшет HTC A101 Plus Edition на базе Unisoc T606 / MForum.ru
02.05. [Новинки] Слухи: Honor 200 и Honor 200 Pro готовятся к релизу / MForum.ru
30.04. [Новинки] Анонсы: HMD готовится представить 4 новых фичефона / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix GT 20 Pro с Dimensity 8200 Ultimate, экраном с частотой 144 Гц и настраиваемыми светодиодами / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A60 со Snapdragon 680 4G и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
26.04. [Новинки] Слухи: В сеть попали рендеры Infinix GT 20 Pro / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: Представлено трио смартфонов HMD Pulse / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 12 Lite, представляющий собой переименованный Realme C67 4G / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Umidigi анонсировала смартфоны A15 Ultra, A16 Pro и 3 новых планшета / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Itel S24 на базе Helio G91 представлен официально / MForum.ru
23.04. [Новинки] Слухи: Появились данные о ключевых спецификациях OPPO Pad 3 / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y200i со Snapdragon 4 Gen 2, 50 Мп камерой и экраном 120 Гц / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 30 Premier 5G представлен официально / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Pura 70 и Pura 70 Pro представлены официально / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Pura 70 Ultra и Pura 70 Pro+ представлены официально / MForum.ru
18.04. [Новинки] Слухи: Moto E14 готовится к релизу / MForum.ru
17.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 50 Fusion – основная камера 50 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч / MForum.ru
17.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto Edge 50 Ultra со SD 8s Gen 3 и деревянной задней панелью / MForum.ru