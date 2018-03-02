Это интересно: KaiOS – платформа нового поколения для «звонилок»

MForum.ru

Это интересно: KaiOS – платформа нового поколения для «звонилок»

02.03.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Мы привыкли к тому, что основное развитие пользовательских мобильных технологий приходится на смартфоны, а простые «звонилки» за последние годы практически не меняются. Однако демонстрация новой версии KaiOS на MWC 2018 призвана разрушить этот стереотип.

Необходимость подобных изменений банальна. Во-первых, несмотря на повсеместное проникновение смартфонов, телефоны в классическом формате уверенно сохраняют за собой часть рынка. Во-вторых, уже намечается тенденция к сворачиванию 2G-сетей в ряде стран, а значит «звонилкам» надо учиться работать в современных 4G-сетях. Да и технологии не стоят на месте – за последние годы производительность мобильных платформ смартфонов выросла во много раз, тогда как обычные «звонилки» порой подтормаживают при работе с sms-сообщениями.

Попытки выпустить современную ОС для сверхдешевых устройств предпринимались несколько раз. Однако особого успеха они не получили. На рынке смартфонов Android и iOS однозначно победили, а другие мобильные ОС, включая Windows Phone, де-факто стали историей. Точно такой же историей стала и Firefox OS, на базе которой пытались выпускать смартфоны для развивающихся рынков. Но была у FireFox OS версия и для обычных «звонилок».

Это интересно: KaiOS – платформа нового поколения для «звонилок»

Собственно именно эта операционная система и легла в основу KaiOS, ставшей программной основой Nokia 8110 4G Reloaded, представленного на MWC 2018. Помимо HMD Global в работе над KaiOS активное участие приняли Qualcomm, Spreadtrum и TCL, выпускающая мобильные устройства под брендом Alcatel. Как вы уже догадались, целевой аудиторией для KaiOS являются обычные телефоны с кнопками.  В целом KaiOS позиционируется как система для «новой категории легких телефонов и других подключенных устройств». Причем KaiOS уже далеко не какая-то перспектива на будущее, а операционная система успешно прошедшая «обкатку» на рынках Индии и северной Америки.

Это интересно: KaiOS – платформа нового поколения для «звонилок»

Ярким примером глобального устройства под управлением KaiOS стал Nokia 8110 4G Reloaded, осовремененная версия слайдера из «Матрицы». Помимо формы и подзабытого форм-фактора «флип» эта новинка предлагает покупателю поддержку 4G-сетей, 2,4-дюймовый дисплей разрешением QVGA (240x320 точек), 512 Мб ОЗУ, 4 Гб встроенной памяти и мобильную платформу Qualcomm 205. Заявленная автономность – до 17 дней. Цена Nokia 8810 4G – 79 евро. Кстати, Google уже выпустил версию Gmail адаптированную для этого телефона.

Это интересно: KaiOS – платформа нового поколения для «звонилок»

Помимо продуктов HMD Global под управлением KaiOS ожидается выход на мировой рынок телефонов от Alcatel, Micromax, Bullitt Mobile (выпускает устройства под брендом Cat = Caterpillar) и Doro (специализируется на телефонах для пожилых людей).  Собственно последняя уже подремонтировала «раскладушку» с индексом 7060. Ключевая особенность этой новинки – сочетание классического формата, поддержки LTE (VoLTE), Wi-Fi и популярных приложений (Facebook, Whatsapp и Twitter), что обеспечит владельцу Doro 7060 комфортную коммуникацию с владельцами смартфонов. Диагональ внутреннего дисплея Doro 7060 – 2,8 дюйма, внешнего – 1,44 дюйма. Традиционно для подобных устройств присутствуют крупные шрифты, совместимость со слуховыми аппаратами и кнопка вызова экстренной помощи. В продаже Doro 7060 появится этим летом по цене 140 евро.

Впрочем, нам куда более интересно, какие устройства на базе KaiOS представят Alcatel и Micromax, широко распространенные на рынке России. Ждем-с!

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации kaiostech.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 29 января 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: Alcatel 1T – бюджетные планшеты с Android 8.1 Oreo / MForum.ru

26.02. [Новинки] Nokia@MWC2018: Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus, Nokia 6 (2018), Nokia 1 и Nokia 8110 / MForum.ru

20.02. [Новинки] Слухи: Nokia 4 может быть представлен на MWC 2018 / MForum.ru

15.02. [Новинки] Слухи: Nokia 7 Plus и Nokia 1 замечены на рендерах / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 01:34 qwerty020202 Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 39 40 41 42 43)
помогите с кодом для разблокирование телефона пожалуйста id 232x-2abgru2 imei 865008018849494
Вчера 21:42 Junaid3377 Тема: Nomu S10 Pro IP68 + Рейтинг
Нелегко сделать хороший прочный телефон, так как нелегко сделать телефон водонепроницаемым и отказоустойчивым, справиться с холодом и теплом и суровым окружением, а также с большой батареей, сильным ...
Вчера 19:42 anvas Тема: Uhans K5000 IP68 Прочный смартфон
У меня U300 и имеет стандарт защиты несколько ниже. Но из своей практики могу сказать: доставалось ему уже много, но держится молодцом. Работает, цел и невредим ...
Вчера 19:35 anvas Тема: Uhans i8 с распознаванием лиц Система разблокировки.
Вчера 15:58 MedForce Тема: Смартфон для работы в интернете
Если в инете сидеть постоянно (в смысле, именно под это смарт брать), то надо чтоб там мозгов было побольше и батарея потолще. Я б в этом плане обратил внимание на чтонить типа zte blade a6. 3 ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Nokia 6700 classic

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia X2

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S5830

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Nokia 6303i classic

Samsung GT-S5380 Wave Y

Samsung SGH-X210

Nokia X2 Dual SIM

Nokia 8800

Samsung GT-C3782 Evan

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 7610

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-B5722

Nokia E71

Motorola T190

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia 3110 classic

Nokia 6300

Nokia 6233

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Motorola E398

Nokia 3310

Samsung GT-S3600

Nokia 8800 Gold Arte

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

LG KF300

Nokia 1600

Nokia N8

Sony Ericsson K530i

Nokia 1280

Новые описания

Новости

02.03. [ПО] Это интересно: KaiOS – платформа нового поколения для «звонилок» / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: SIKURPhone – смартфон+криптокошелек за $800 / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: Alcatel 1T – бюджетные планшеты с Android 8.1 Oreo / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: Vernee V2 – защищенный смартфон формата 18:9 / MForum.ru

28.02. [Новинки] Анонсы: Zenfone 5z – флагман со Snapdragon 845 и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru

28.02. [Новинки] Анонсы: Asus Zenfone 5 и Zenfone 5 Lite представлены официально / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V9 и Blade V9 Vita – бюджетные смартфоны 18:9 / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Energizer Power Max P16K Pro – смартфон с аккумулятором 16 000 мАч / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны LG K-серии / MForum.ru

26.02. [Новинки] Компоненты: На MWC 2018 представлен MediaTek P60 / MForum.ru

26.02. [Новинки]  MWC 2018: Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact получили новый дизайн / MForum.ru

26.02. [Новинки] Nokia@MWC2018: Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus, Nokia 6 (2018), Nokia 1 и Nokia 8110 / MForum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ / MForum.ru

22.02. [Новинки] Анонсы: Cat S61 – улучшенный смартфон с тепловизором / MForum.ru

22.02. [Новинки]  Анонсы: Energizer Power Max P490S 4G – первый в мире смартфон с 4,95-дюймовым дисплеем 18:9 / MForum.ru

21.02. [Новинки]  Слухи: Раскрыты цены Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact / MForum.ru

21.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты все подробности о Samsung Galaxy S9 / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Alcatel A3 10 – недорогой 10-дюймовый планшет / MForum.ru

20.02. [Новинки] Слухи: Nokia 4 может быть представлен на MWC 2018 / MForum.ru

19.02. [Новинки] Слухи: Подробности о Samsung Galaxy Tab S4 появились накануне MWC 2018 / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: