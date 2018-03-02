Это интересно: KaiOS – платформа нового поколения для «звонилок»

02.03.2018, MForum.ru

Мы привыкли к тому, что основное развитие пользовательских мобильных технологий приходится на смартфоны, а простые «звонилки» за последние годы практически не меняются. Однако демонстрация новой версии KaiOS на MWC 2018 призвана разрушить этот стереотип.

Необходимость подобных изменений банальна. Во-первых, несмотря на повсеместное проникновение смартфонов, телефоны в классическом формате уверенно сохраняют за собой часть рынка. Во-вторых, уже намечается тенденция к сворачиванию 2G-сетей в ряде стран, а значит «звонилкам» надо учиться работать в современных 4G-сетях. Да и технологии не стоят на месте – за последние годы производительность мобильных платформ смартфонов выросла во много раз, тогда как обычные «звонилки» порой подтормаживают при работе с sms-сообщениями.

Попытки выпустить современную ОС для сверхдешевых устройств предпринимались несколько раз. Однако особого успеха они не получили. На рынке смартфонов Android и iOS однозначно победили, а другие мобильные ОС, включая Windows Phone, де-факто стали историей. Точно такой же историей стала и Firefox OS, на базе которой пытались выпускать смартфоны для развивающихся рынков. Но была у FireFox OS версия и для обычных «звонилок».

Собственно именно эта операционная система и легла в основу KaiOS, ставшей программной основой Nokia 8110 4G Reloaded, представленного на MWC 2018. Помимо HMD Global в работе над KaiOS активное участие приняли Qualcomm, Spreadtrum и TCL, выпускающая мобильные устройства под брендом Alcatel. Как вы уже догадались, целевой аудиторией для KaiOS являются обычные телефоны с кнопками. В целом KaiOS позиционируется как система для «новой категории легких телефонов и других подключенных устройств». Причем KaiOS уже далеко не какая-то перспектива на будущее, а операционная система успешно прошедшая «обкатку» на рынках Индии и северной Америки.

Ярким примером глобального устройства под управлением KaiOS стал Nokia 8110 4G Reloaded, осовремененная версия слайдера из «Матрицы». Помимо формы и подзабытого форм-фактора «флип» эта новинка предлагает покупателю поддержку 4G-сетей, 2,4-дюймовый дисплей разрешением QVGA (240x320 точек), 512 Мб ОЗУ, 4 Гб встроенной памяти и мобильную платформу Qualcomm 205. Заявленная автономность – до 17 дней. Цена Nokia 8810 4G – 79 евро. Кстати, Google уже выпустил версию Gmail адаптированную для этого телефона.

Помимо продуктов HMD Global под управлением KaiOS ожидается выход на мировой рынок телефонов от Alcatel, Micromax, Bullitt Mobile (выпускает устройства под брендом Cat = Caterpillar) и Doro (специализируется на телефонах для пожилых людей). Собственно последняя уже подремонтировала «раскладушку» с индексом 7060. Ключевая особенность этой новинки – сочетание классического формата, поддержки LTE (VoLTE), Wi-Fi и популярных приложений (Facebook, Whatsapp и Twitter), что обеспечит владельцу Doro 7060 комфортную коммуникацию с владельцами смартфонов. Диагональ внутреннего дисплея Doro 7060 – 2,8 дюйма, внешнего – 1,44 дюйма. Традиционно для подобных устройств присутствуют крупные шрифты, совместимость со слуховыми аппаратами и кнопка вызова экстренной помощи. В продаже Doro 7060 появится этим летом по цене 140 евро.

Впрочем, нам куда более интересно, какие устройства на базе KaiOS представят Alcatel и Micromax, широко распространенные на рынке России. Ждем-с!