ПО: МегаФон проверил работу смартфона под KasperskyOS for Mobile

MForum.ru

ПО: МегаФон проверил работу смартфона под KasperskyOS for Mobile

13.11.2023, MForum.ru

Семейство российских мобильных операционных систем не ограничивается ОС "Аврора" или "Роса", есть и другие желающие продвинуть на рынок свой продукт. В петербургской лаборатории МегаФон в условиях выделенной сети протестировали работу российской KasperskyOS for Mobile на неназванном устройстве. Смартфонов под этой операционной системой на рынке я пока что не встречал.

 

 

В лабораторных условиях проверялась отработка устройством под KOS стандартов 3GPP, корректность его работы при выполнении базовых функций - звонков, передачи данных, работе с SMS, переходов между 2G, 3G, LTE. Всего было проведено более 250 тест-кейсов. По каждому записывались логи обмена устройства и сети сигнальной информацией, проводилось сравнение с тем, как функционировало аналогичное устройство на базе другой ОС. В пресс-релизе оператора, к сожалению, не говорится о результатах, - о том, насколько хорошо отработала эта ОС российской разработки.

Оснащение лаборатории МегаФона позволяет проводить разнообразные тесты абонентского оборудования, включая поддержку устройствами не только базовых функций, но также VoLTE, VoWiFi, 5G. Да, в текстовой зоне оператора в Санкт-Петербурге можно изучать работу абонентских устройств, в том числе в режиме 5G, включая злосчастный диапазон 3.4-3.8 ГГц, с которым в России пока что "не сложилось".

На текущий момент разработчики KasperskyOS for Mobile, похоже, запаздывают на рынок по сравнению с конкурентами.

Основной вопрос, когда речь заходит об очередной "российской операционной системе", это зачем ее разрабатывают? Конкуренция, конечно, вещь хорошая и полезная. Но на российском рынке есть место хорошо, если для одного вендора ОС для мобильных гаджетов. Увеличение числа ОС - это рост объемов портирования для разработчиков мобильных приложений, дробление программных решений по "экосистемам" различных операционных систем. С другой стороны, никто не может запретить разработку все новых мобильных ОС участникам рынка. Остается только надеяться, что на это не тратятся средства государственного бюджета. Кроме того, насколько я понимаю, в KasperskyOS ориентируются не только на смартфоны, но и на другие мобильные устройства, указывая на "кибериммунность" и микроядерность своего решения, как на его конкурентные особенности.

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теги: телеком МегаФон мобильные ОС KasperskyOS

© Алексей Бойко, MForum.ru

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