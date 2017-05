Мобильные ОС: Google подтвердил релиз Android O «в конце лета»

18.05.2017, MForum.ru

Дэйв Берк (Dave Burke), вице-президент отдела разработки Android, в рамках конференции Google I/O подтвердил, что операционная система Android O выйдет из стадии бета-тестирования «в конце лета», спустя 2 месяца после выхода предварительного релиза.

Улучшения новой версии Android направлены на повышение как производительности/стабильности/безопасности, так и на привнесение нового «пользовательского опыта».

Одной из самых интересных функций в части «пользовательского опыта» станет поддержка режима «картинка-в-картинке». Наличие данного режима позволит одновременно пользоваться разными приложениями. Например, общаться в режиме видеосвязи и работать с календарем. Другая интересная функция – Notification Dots, добавляющая точку к иконке приложения при наличии непрочитанных уведомлений. Цвет точки выбирается автоматически, на основании анализа цветов иконки приложения. Связанные с приложением уведомления отображаются при легком касании значка программы.

Android O получит мощный функционал автоматического заполнения. Подобные возможности доступны в Chrome, но теперь они будут распространены и на другие приложения, что позволит быстро авторизоваться без ввода сложных паролей (напомню, стандартом безопасного пароля является комбинация прописных и строчных букв, цифр, спецсимволов длинной не менее 8 знаков). Также улучшение получит функционал «копировать-вставить», в который будет добавлена функция Smart Paste Selection. Основа этой функции – широкая нейронная сеть Google, которая позволит определить, что именно надо вставить из буфера обмена – имя, адрес, текстовую строку и т.д.

В части улучшения безопасности можно обратить внимание на функцию Google Play Protect, встроенную в Play Store и позволяющую вручную активировать проверку приложения на наличие потенциальных проблем. Оптимизация производительности позволила почти в 2 раза уменьшить время загрузки операционной системы и ускорить загрузку приложений, например, Google Sheets.

Разработчикам адресованы улучшения Android Studio, позволяющие наглядно увидеть загрузку процессора, памяти и сети. Кроме того, список официально поддерживаемых операционной системой языков, в дополнении к привычным Java и C ++, пополнился Kotlin (проект с открытым исходным кодом под лицензией Apache 2.0). И некоторые известные разработчики, включая Expedia, Flipboard, Pinterest и Square, уже заявили о планах использования данного языка в своих приложениях.

Завершая разговор о новых возможностях Android, упомянем проект Android Go, адресованный доступным устройствам с небольшим объемом памяти (1 Гб и даже 512 Мб). В рамках этого проекта акцент делается на оптимизации и экономии пропускной способности. Android Go поставляется с новым набором базовых приложений Google, оптимизированных для работы с меньшим объемом данных. В частности используется другая версия магазина Play, в которой доступны приложения, специально разработанные для подобных устройств. Существует даже приложение Go Go, которое позволит вам сэкономить много трафика за счет предварительного просмотра данных.

В настоящее время второй бета-выпуск Android O для новых смартфонов Nexus и Pixel доступен на Android.com/beta, а финального релиза придется подождать до конца лета.