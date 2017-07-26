Анонсы: Moto Z2 Force - обновление смартфона с небьющимся дисплеем

MForum.ru
26.07.2017,
Компания Lenovo официально анонсировала смартфон Moto Z2 Force. Аналогично устройству предыдущего поколения «фишкой» новинки стал небьющийся дисплей, выполненный по технологии ShatterShield. Диагональ экрана составляет 5,5 дюймов, разрешение – 2560 х 1440. Технология дисплейной матрицы – Super AMOLED.
Moto Z2 Force получил корпус из алюминиевого сплава 7000-й серии и защиту от брызг. Внутри новинки нашлось место для чипсета Qualcomm Snapdragon 835, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Фоточасть Moto Z2 Force включает в себя сдвоенную камеру с двумя 12 Мп сенсорами (цветной+монохромный) и объективами с апертурой f/2.0. Также в наличии лазерная фокусировка и сдвоенная светодиодная вспышка. На передней панели Moto Z2 Force разместилась 5 Мп камера.
Емкость аккумулятора новинки – 2730 мАч, что меньше чем у модели прошлого поколения. В тоже время за счет поддержки технологии TurboPower нескольких минут подзарядки достаточно для работы в течение 8 часов. ОС – Android 7.1 Nougat с последующим обновлением до Android O . Причем, после обновления Moto Z2 Force сможет поддерживать аксессуары Bluetooth 5.0. Начало продаж намечено на 10 августа.
© Антон Печеровый,
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