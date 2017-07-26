Анонсы: Moto Z2 Force - обновление смартфона с небьющимся дисплеем

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Анонсы: Moto Z2 Force - обновление смартфона с небьющимся дисплеем

26.07.2017, MForum.ru

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Компания Lenovo официально анонсировала смартфон Moto Z2 Force. Аналогично устройству предыдущего поколения «фишкой» новинки стал небьющийся дисплей, выполненный по технологии ShatterShield. Диагональ экрана составляет 5,5 дюймов, разрешение – 2560 х 1440. Технология дисплейной матрицы – Super AMOLED.

Анонсы: Moto Z2 Force - обновление смартфона с небьющимся дисплеем

Moto Z2 Force получил корпус из алюминиевого сплава 7000-й серии и защиту от брызг. Внутри новинки нашлось место для чипсета Qualcomm Snapdragon 835, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Фоточасть Moto Z2 Force включает в себя сдвоенную камеру с двумя 12 Мп сенсорами (цветной+монохромный) и объективами с апертурой f/2.0. Также в наличии лазерная фокусировка и сдвоенная светодиодная вспышка. На передней панели Moto Z2 Force разместилась 5 Мп камера.

Анонсы: Moto Z2 Force - обновление смартфона с небьющимся дисплеем

Емкость аккумулятора новинки – 2730 мАч, что меньше чем у модели прошлого поколения. В тоже время за счет поддержки технологии TurboPower нескольких минут подзарядки достаточно для работы в течение 8 часов. ОС – Android 7.1 Nougat с последующим обновлением до Android O . Причем, после обновления Moto Z2 Force сможет поддерживать аксессуары Bluetooth 5.0. Начало продаж намечено на 10 августа.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

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