Анонсы: Android O Developer Preview доступен для Nexus и Pixel

22.03.2017, MForum.ru

Неожиданно для всех компания Google официально анонсировала новую версию операционной системы Android. Как ожидалось, новинка вышла под литерой «O», а ее Developer Preview уже доступно для Pixel, Pixel XL, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel, Pixel XL и Pixel C. Напомню, ранее анонс новых версий ОС Android традиционно происходил на майской конференции Google I/O.

Одним из основных направлений развития стало повышение энергоэффективности. В частности была внедрена система лимитов фоновой активности приложений, позволяющая ограничивать те или иные функции в фоновом режиме. Например, пользователь сможет ограничить им доступ к интернету или геолокационным функциям. Кроме того, Google снова модернизировали систему уведомлений (включая возможность настройки их дизайна), добавили адаптивные иконки, улучшили систему автозаполнения, а также внедрили функцию «картинка-в-картинке» (с возможностью перемещения и масштабирования окон) и поддержку Bluetooth Audio (LDAC) и AAudio API (актуально для приложений требующих серьезных вычислительных ресурсов и воспроизведения аудио с минимальными задержками). Финальный релиз Android O ожидается уже в третьем квартале текущего года.