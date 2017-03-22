Анонсы: Android O Developer Preview доступен для Nexus и Pixel

MForum.ru
22.03.2017,
Неожиданно для всех компания Google официально анонсировала новую версию операционной системы Android. Как ожидалось, новинка вышла под литерой «O», а ее Developer Preview уже доступно для Pixel, Pixel XL, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel, Pixel XL и Pixel C. Напомню, ранее анонс новых версий ОС Android традиционно происходил на майской конференции Google I/O.
Одним из основных направлений развития стало повышение энергоэффективности. В частности была внедрена система лимитов фоновой активности приложений, позволяющая ограничивать те или иные функции в фоновом режиме. Например, пользователь сможет ограничить им доступ к интернету или геолокационным функциям. Кроме того, Google снова модернизировали систему уведомлений (включая возможность настройки их дизайна), добавили адаптивные иконки, улучшили систему автозаполнения, а также внедрили функцию «картинка-в-картинке» (с возможностью перемещения и масштабирования окон) и поддержку Bluetooth Audio (LDAC) и AAudio API (актуально для приложений требующих серьезных вычислительных ресурсов и воспроизведения аудио с минимальными задержками). Финальный релиз Android O ожидается уже в третьем квартале текущего года.
© Антон Печеровый,
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