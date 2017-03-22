Анонсы: Android O Developer Preview доступен для Nexus и Pixel

MForum.ru

Анонсы: Android O Developer Preview доступен для Nexus и Pixel

22.03.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Неожиданно для всех компания Google официально анонсировала новую версию операционной системы Android. Как ожидалось, новинка вышла под литерой «O», а ее Developer Preview уже доступно для Pixel, Pixel XL, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel, Pixel XL и Pixel C. Напомню, ранее анонс новых версий ОС Android традиционно происходил на майской конференции Google I/O.

Анонсы: Android O Developer Preview доступен для Nexus и Pixel

Одним из основных направлений развития стало повышение энергоэффективности. В частности была внедрена система лимитов фоновой активности приложений, позволяющая ограничивать те или иные функции в фоновом режиме. Например, пользователь сможет ограничить им доступ к интернету или геолокационным функциям. Кроме того, Google снова модернизировали систему уведомлений (включая возможность настройки их дизайна), добавили адаптивные иконки, улучшили систему автозаполнения, а также внедрили функцию «картинка-в-картинке» (с возможностью перемещения и масштабирования окон) и поддержку Bluetooth Audio (LDAC) и AAudio API (актуально для приложений требующих серьезных вычислительных ресурсов и воспроизведения аудио с минимальными задержками). Финальный релиз Android O ожидается уже в третьем квартале текущего года.

Анонсы: Android O Developer Preview доступен для Nexus и Pixel

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

21.02. [ПО] Это интересно: Android O = Android Oreo? / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 6 ms, lookup=0 ms, find=6 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 17:26 Lesli4 Тема: Почему нагреваются смартфоны?
У моей сестры нагревается телефон и полоски синие вертикальные появляются на экране, а телефону ещё и полугода нет. Я хотела купить такой как у неё, но теперь не буду, передумал, хочу попробовать ...
Сегодня 15:38 milanachka Тема: Мобильный телефон упал в воду. Что делать? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 24 25 26 27 28)
Муж потерял телефон живём в деревне через три месяца нашёл когда снег стал, включил работает но пятна под стеклом давишь на них они двигаються!! Что делать поклала на телевизор он у нас грееться как ...
Сегодня 12:29 utsource Тема: Utcourse
UTSOURCE.net - это профессиональный инструмент для B2B и B2C в области электронных компонентов. UTSOURCE.net предоставляет различные типы, такие как IC, модули, радиочастотные транзисторы и т. Д., А ...
Сегодня 11:51 vadimkul Тема: Билайн А106 (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7)
саит для развода блять
Сегодня 10:06 katrin24 Тема: Выбираю телефон 6-8 тыс. руб. не китайский
добрый день) вот почти такие же критерии поиска. перерыла кучу сайтов и пока остановилась на BQ Mobile BQS-5020 Strike (5100-5500 рублей) и LG Leon H324 (4750 рублей). к сожелению сложно найти ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

22.03. [ПО] Анонсы: Android O Developer Preview доступен для Nexus и Pixel / MForum.ru

22.03. [Новинки] Анонсы: Знакомьтесь, iPad. Просто iPad / MForum.ru

22.03. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia N2 – тонкий смартфон с аккумулятором 5000 мАч и 16 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru

21.03. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia M2 с двумя 13 Мп камерами представлен официально / MForum.ru

21.03. [Технологии] Компоненты: Мобильная платформа Qualcomm 205 добавит поддержку LTE-сетей в обычные телефоны / MForum.ru

20.03. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia L1 оснащен 5,5-дюймовый дисплеем и 13 Мп камерой / MForum.ru

20.03. [Новинки] Слухи: «Сердцем» Xiaomi Mi 6 станет чипсет MediaTek? / MForum.ru

17.03. [Общество] Это интересно: HTC продает фабрику по производству смартфонов / MForum.ru

16.03. [Новинки] Анонсы: ZOJI Z6 стремится быть самым тонким защищенным смартфоном / MForum.ru

16.03. [Новинки] Слухи: Разработка смартфона Google не входящего в семейство Pixel ведется под кодовым именем Taimen / MForum.ru

16.03. [Новинки] Анонсы: TurboKids заключил лицензионное соглашение с Nickelodeon Viacom Consumer Products / MForum.ru

15.03. [Новинки] Слухи: «Сердцем» Nokia 7 и Nokia 8 станет Snapdragon 660 / MForum.ru

15.03. [Новинки] Слухи: Meizu Pro 7 будет оснащен Qualcomm Snapdragon 835 и двумя камерами / MForum.ru

15.03. [Новинки]  Анонсы: Xiaomi Redmi 4 Prime официально доступен в России / MForum.ru

14.03. [Обзоры] «Девчачий» планшет Turbokids Princess New

14.03. [Новинки]  Анонсы: OnePlus 3T 64GB появился на российском рынке / MForum.ru

14.03. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о TAG Heuer Connected Modular 45 / MForum.ru

14.03. [Общество] Это интересно: Бизнес Vertu продан за $61 млн / MForum.ru

13.03. [Новинки] Анонсы: Meizu M5s стал доступен в России / MForum.ru

10.03. [Технологии] Компоненты: 7 нм чипсет MediaTek получит 12 процессорных ядер / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: