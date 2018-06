Пресс-релизы: Qualcomm способствует развитию сегмента детских часов с поддержкой 4G, представляя специализированную платформу Snapdragon Wear 2500

29.06.2018, MForum.ru

В настоящее время платформа Qualcomm Snapdragon Wear 2100 широко используется для детских часов более чем десятью OEM-производителями в решениях более чем десяти операторов в более чем десяти странах

Шанхай, Китай – 27 июня 2018 г. – Сегодня на Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае Qualcomm Technologies, Inc., дочерняя компания Qualcomm Incorporated, представила свою первую платформу, предназначенную специально для детских часов с поддержкой 4G. Платформа Qualcomm® Snapdragon Wear™ обеспечивает увеличенное время автономной работы таких устройств, имеет интегрированный сенсорный хаб с предоптимизированными алгоритмами работы датчиков, средства определения местоположения с низким энергопотреблением и модем 4G LTE пятого поколения, а также оптимизированную для детей версию Android. Будучи использованной в широком спектре пользовательских устройств, платформа Snapdragon Wear 2500 поможет детям поддерживать связь с семьёй, учиться и расти, имея доступ к богатому мультимедийному контенту, развлекаться и играть с друзьями, сохранять активность в течение дня – при этом их родители могут быть спокойны

«Если рассматривать целевой сегмент детских часов и систем отслеживания местоположения, наблюдается феноменальный рост популярности таких устройств, разработанных специально для детей, при этом очень функциональных. Наши клиенты также видят глобальный рост спроса. Qualcomm Technologies, Inc. способствует популяризации и распространению детских часов с поддержкой 4G благодаря платформе Snapdragon Wear 2100. Сегодня в розничной продаже и в магазинах операторов представлено более десятка устройств такого рода, – говорит Энтони Мюррей (Anthony Murray), старший вице-президент и исполнительный директор направлений Voice & Music и носимой электроники в Qualcomm Technologies International, Ltd. – С платформой нового поколения Snapdragon Wear 2500 мы предлагаем новый уровень производительности и функции, которые наши клиенты смогут использовать для создания ещё более интересных возможностей и сценариев использования таких детских часов с поддержкой 4G. С помощью этой специализированной платформы мы стремимся создать надёжную базу, которая позволит обеспечить богатый и увлекательный пользовательский опыт при взаимодействии с детскими устройствами».

Высокофункциональная платформа для детских часов

Snapdragon Wear 2500 рассчитана на низкое энергопотребление и гарантирует на 14% более продолжительное время автономной работы детских часов как в активном режиме, так и в режиме ожидания по сравнению с предыдущими поколениями. Заряд батареи расходуется медленнее благодаря нескольким усовершенствованиям, коснувшимся чипа управления питанием для носимой электроники, входного РЧ-модуля (RFFE), механизма определения местоположения, архитектуры потоковой передачи Bluetooth и оптимизации программного обеспечения для процессора и модема. Новый чип управления питанием для носимой электроники предназначен для снижения минимального тока потребления в режиме ожидания (RBSC) на 14%, имеет меньший на 38% размер и объединяет функции управления питанием, зарядного устройства, датчика заряда и вибропривода. Новые радиочастотные усилители мощности на основе арсенида галлия (GaAs) рассчитаны на 20% меньшее пиковое потребление энергии по сравнению с их предшественниками.

Платформа Snapdragon Wear 2500 базируется на проверенном и сертифицированном по всему миру многорежимном модеме 4G LTE пятого поколения от Qualcomm Technologies. Используя новейшие разработки, касающиеся глобальной навигационной спутниковой системы и сбора и обобщения данных от средств обнаружения, платформа поддерживает более точное определение местоположения и обеспечивает надёжные варианты определения геозон, что важно для родителей, которые хотят точно знать местоположение своего ребенка.

Помимо этого, аппаратная платформа Snapdragon Wear 2500 дополнена оптимизированной версией Android для детских часов. Эта версия построена на базе Android O, ей достаточно 512 Мб памяти, она гарантирует низкое энергопотребление за счёт отключения ненужных функций, поддерживает работу модема, подходящего для носимой электроники, встроенного сенсорного хаба для высокоточного распознавания при низких затратах энергии и реализацию функций, наиболее востребованных именно в детских часах.

Функционала детских часов будущего уже сегодня

Платформа Snapdragon Wear 2500 построена на базе высокопроизводительных четырёхъядерных процессоров A7 и графического процессора Adreno и дарит детям богатые возможности обмена сообщениями и обучения. Платформа поддерживает использование 5-мегапиксельной камеры, чтобы родители и дети могли совершать видеозвонки, и дети при этом могли пользоваться обучающим контентом с видеоэлементами. Платформа включает модуль Qualcomm® Voice Activation и обеспечивает работу популярных виртуальных голосовых помощников на базе ИИ, так что пользователи смогут естественным образом взаимодействовать с устройством и получать доступ к богатому образовательному контенту в интернете. Платформа также включает высоконадёжное NFC-решение от NXP, благодаря чему детям не придётся носить с собой деньги для повседневных покупок в школе.

Частью платформы является сенсорный хаб с ультранизким энергопотреблением, а также предоптимизированными алгоритмами работы датчиков, разработанными, чтобы владельцы часов могли воспользоваться всеми возможностями высокоточного интеллектуального распознавания. Использование этих датчиков поможет детям сохранять активность, в то время как родители смогут следить за здоровьем детей. Кроме того, платформа позволяет использовать игровые и развлекательные приложения с поддержкой жестов. Таким образом взаимодействие с часами станет для детей еще более приятным.

Сотрудничество в рамках экосистемы для расширения преимуществ платформы

Qualcomm Technologies объявила о совместной работе с Huawei, выступающей в качестве ведущего покупателя платформы Snapdragon Wear 2500, и тесном сотрудничестве с InvenSense, Inc. над расширением выбора алгоритмов датчиков для своих клиентов.

«Huawei гордится тем, что стала первой компанией, которая планирует коммерциализировать детские часы с поддержкой 4G на базе новой платформы Snapdragon Wear 2500, – отметил Рико Чжан (Rico Zhang), президент подразделения носимой смарт-электроники и товаров медицинского назначения Huawei. – Новая платформа отличается исключительной энергоэффективностью, поддержкой связи 4G, интеллектуального восприятия и определения местоположения, и мы рады продолжить наше давнее сотрудничество с Qualcomm Technologies, Inc. в сегменте носимой электроники и наладить производство детских часов нового поколения».

«Мы рады работать с Qualcomm Technologies, Inc. над платформой Snapdragon Wear 2500 для детских часов, – сообщил Николас Савадж (Nicholas Sauvage), старший директор направления экосистемы в InvenSense, Inc., входящей в группу компаний TDK. – Используя наш богатый опыт в области алгоритмов восприятия движений с шестью степенями свободы, InvenSense, Inc. обеспечивает поддержку набора управляющих жестов на этой платформе, помогая ОЕМ-производителям настраивать реакции на жесты, сокращая время разработки и делать взаимодействие с электронными приборами и виртуальным миров более естественным».

В настоящее время Qualcomm Technologies, Inc. уже поставляет образцы платформы Snapdragon Wear 2500 клиентам и через каналы сбыта. Qualcomm Technologies, Inc. стремится помочь производителям устройств увеличить производительность и снизить стоимость детских часов и работает с рядом производителей оригинальных изделий (ODM) над дизайном детских часов с поддержкой 4G. Кроме того, Intrinsyc, ведущий разработчик в этом направлении, готов предложить одномодульную систему (SOM) на базе Snapdragon Wear 2500, а комплект разработчика будет доступен уже в третьем квартале 2018 г. Комплект разработчика можно предварительно заказать на сайте: http://shop.intrinsyc.com/collections/product-development-kits.

Дополнительную информацию см. на сайте: https://www.intrinsyc.com/system-on-modules.

