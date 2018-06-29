Пресс-релизы: Qualcomm способствует развитию сегмента детских часов с поддержкой 4G, представляя специализированную платформу Snapdragon Wear 2500

MForum.ru

Пресс-релизы: Qualcomm способствует развитию сегмента детских часов с поддержкой 4G, представляя специализированную платформу Snapdragon Wear 2500

29.06.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

В настоящее время платформа Qualcomm Snapdragon Wear 2100 широко используется для детских часов более чем десятью OEM-производителями в решениях более чем десяти операторов в более чем десяти странах

Шанхай, Китай – 27 июня 2018 г. – Сегодня на Всемирном мобильном конгрессе в Шанхае Qualcomm Technologies, Inc., дочерняя компания Qualcomm Incorporated, представила свою первую платформу, предназначенную специально для детских часов с поддержкой 4G. Платформа Qualcomm® Snapdragon Wear™ обеспечивает увеличенное время автономной работы таких устройств, имеет интегрированный сенсорный хаб с предоптимизированными алгоритмами работы датчиков, средства определения местоположения с низким энергопотреблением и модем 4G LTE пятого поколения, а также оптимизированную для детей версию Android. Будучи использованной в широком спектре пользовательских устройств, платформа Snapdragon Wear 2500 поможет детям поддерживать связь с семьёй, учиться и расти, имея доступ к богатому мультимедийному контенту, развлекаться и играть с друзьями, сохранять активность в течение дня – при этом их родители могут быть спокойны

 «Если рассматривать целевой сегмент детских часов и систем отслеживания местоположения, наблюдается феноменальный рост популярности таких устройств, разработанных специально для детей, при этом очень функциональных. Наши клиенты также видят глобальный рост спроса. Qualcomm Technologies, Inc. способствует популяризации и распространению детских часов с поддержкой 4G благодаря платформе Snapdragon Wear 2100. Сегодня в розничной продаже и в магазинах операторов представлено более десятка устройств такого рода, – говорит Энтони Мюррей (Anthony Murray), старший вице-президент и исполнительный директор направлений Voice & Music и носимой электроники в Qualcomm Technologies International, Ltd. – С платформой нового поколения Snapdragon Wear 2500 мы предлагаем новый уровень производительности и функции, которые наши клиенты смогут использовать для создания ещё более интересных возможностей и сценариев использования таких детских часов с поддержкой 4G. С помощью этой специализированной платформы мы стремимся создать надёжную базу, которая позволит обеспечить богатый и увлекательный пользовательский опыт при взаимодействии с детскими устройствами».

 

Высокофункциональная платформа для детских часов

Snapdragon Wear 2500 рассчитана на низкое энергопотребление и гарантирует на 14% более продолжительное время автономной работы детских часов как в активном режиме, так и в режиме ожидания по сравнению с предыдущими поколениями. Заряд батареи расходуется медленнее благодаря нескольким усовершенствованиям, коснувшимся чипа управления питанием для носимой электроники, входного РЧ-модуля (RFFE), механизма определения местоположения, архитектуры потоковой передачи Bluetooth и оптимизации программного обеспечения для процессора и модема. Новый чип управления питанием для носимой электроники предназначен для снижения минимального тока потребления в режиме ожидания (RBSC) на 14%, имеет меньший на 38% размер и объединяет функции управления питанием, зарядного устройства, датчика заряда и вибропривода. Новые радиочастотные усилители мощности на основе арсенида галлия (GaAs) рассчитаны на 20% меньшее пиковое потребление энергии по сравнению с их предшественниками.

Платформа Snapdragon Wear 2500 базируется на проверенном и сертифицированном по всему миру многорежимном модеме 4G LTE пятого поколения от Qualcomm Technologies. Используя новейшие разработки, касающиеся глобальной навигационной спутниковой системы и сбора и обобщения данных от средств обнаружения, платформа поддерживает более точное определение местоположения и обеспечивает надёжные варианты определения геозон, что важно для родителей, которые хотят точно знать местоположение своего ребенка.

Помимо этого, аппаратная платформа Snapdragon Wear 2500 дополнена оптимизированной версией Android для детских часов. Эта версия построена на базе Android O, ей достаточно 512 Мб памяти, она гарантирует низкое энергопотребление за счёт отключения ненужных функций, поддерживает работу модема, подходящего для носимой электроники, встроенного сенсорного хаба для высокоточного распознавания при низких затратах энергии и реализацию функций, наиболее востребованных именно в детских часах.

 

Функционала детских часов будущего уже сегодня

Платформа Snapdragon Wear 2500 построена на базе высокопроизводительных четырёхъядерных процессоров A7 и графического процессора Adreno и дарит детям богатые возможности обмена сообщениями и обучения. Платформа поддерживает использование 5-мегапиксельной камеры, чтобы родители и дети могли совершать видеозвонки, и дети при этом могли пользоваться обучающим контентом с видеоэлементами. Платформа включает модуль Qualcomm® Voice Activation и обеспечивает работу популярных виртуальных голосовых помощников на базе ИИ, так что пользователи смогут естественным образом взаимодействовать с устройством и получать доступ к богатому образовательному контенту в интернете. Платформа также включает высоконадёжное NFC-решение от NXP, благодаря чему детям не придётся носить с собой деньги для повседневных покупок в школе.

Частью платформы является сенсорный хаб с ультранизким энергопотреблением, а также предоптимизированными алгоритмами работы датчиков, разработанными, чтобы владельцы часов могли воспользоваться всеми возможностями высокоточного интеллектуального распознавания. Использование этих датчиков поможет детям сохранять активность, в то время как родители смогут следить за здоровьем детей. Кроме того, платформа позволяет использовать игровые и развлекательные приложения с поддержкой жестов. Таким образом взаимодействие с часами станет для детей еще более приятным.

 

Сотрудничество в рамках экосистемы для расширения преимуществ платформы

Qualcomm Technologies объявила о совместной работе с Huawei, выступающей в качестве ведущего покупателя платформы Snapdragon Wear 2500, и тесном сотрудничестве с InvenSense, Inc. над расширением выбора алгоритмов датчиков для своих клиентов.

 «Huawei гордится тем, что стала первой компанией, которая планирует коммерциализировать детские часы с поддержкой 4G на базе новой платформы Snapdragon Wear 2500, – отметил Рико Чжан (Rico Zhang), президент подразделения носимой смарт-электроники и товаров медицинского назначения Huawei. – Новая платформа отличается исключительной энергоэффективностью, поддержкой связи 4G, интеллектуального восприятия и определения местоположения, и мы рады продолжить наше давнее сотрудничество с Qualcomm Technologies, Inc. в сегменте носимой электроники и наладить производство детских часов нового поколения».

 «Мы рады работать с Qualcomm Technologies, Inc. над платформой Snapdragon Wear 2500 для детских часов, – сообщил Николас Савадж (Nicholas Sauvage), старший директор направления экосистемы в InvenSense, Inc., входящей в группу компаний TDK. – Используя наш богатый опыт в области алгоритмов восприятия движений с шестью степенями свободы, InvenSense, Inc. обеспечивает поддержку набора управляющих жестов на этой платформе, помогая ОЕМ-производителям настраивать реакции на жесты, сокращая время разработки и делать взаимодействие с электронными приборами и виртуальным миров более естественным».

В настоящее время Qualcomm Technologies, Inc. уже поставляет образцы платформы Snapdragon Wear 2500 клиентам и через каналы сбыта. Qualcomm Technologies, Inc. стремится помочь производителям устройств увеличить производительность и снизить стоимость детских часов и работает с рядом производителей оригинальных изделий (ODM) над дизайном детских часов с поддержкой 4G. Кроме того, Intrinsyc, ведущий разработчик в этом направлении, готов предложить одномодульную систему (SOM) на базе Snapdragon Wear 2500, а комплект разработчика будет доступен уже в третьем квартале 2018 г. Комплект разработчика можно предварительно заказать на сайте: http://shop.intrinsyc.com/collections/product-development-kits

Дополнительную информацию см. на сайте: https://www.intrinsyc.com/system-on-modules.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому

+ +

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

29.06. [Краткие новости] Пресс-релизы: МТС объявляет итоги годового общего собрания акционеров / MForum.ru

29.06. [Краткие новости] Пресс-релизы: Трафик болельщиков из Аргентины и Перу вырос в сети Tele2 в 100 раз / MForum.ru

29.06. [Краткие новости] Пресс-релизы: Компания «Мобайл Парк» размещает информационные системы в облаке M1Cloud / MForum.ru

29.06. [Краткие новости] Пресс-релизы: Huawei первой завершила третью фазу испытаний неавтономной архитектуры 5G в Китае / MForum.ru

29.06. [Краткие новости] Пресс-релизы: Huawei первой завершила третью фазу испытаний неавтономной архитектуры 5G в Китае / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 16:51 Dakonik Тема: Анонсы: Анонс OnePlus 6 со Snapdragon 845 состоится в июне (12.01.2018)
Вот так вот, релиз OnePlus 6 состоялся даже раньше... в мае, жаль только что в Лондоне, а не у нас в Москве. Так что ждем здесь официального релиза - уже отложил сумму на покупку, вроде как в 45 к. ...
Вчера 07:08 Raisa Bondarets Тема: Как вернуть видео с компьютера на iPhone?
Спасибо, попробую.
27.06.2018 18:20 ABloud Тема: Ангстрем (АО "Ангстрем") (10.03.2018)
Наши общие истоки и победы / vpk-news.ru
27.06.2018 16:05 Nikkikola Тема: Посоветуйте хороший камерофон (телефон-фотоаппарат, телефон с хорошей фотокамерой) (Страницы: 1 2)
Ну не соглашусь. 3Т - с точки зрения цена/качество сбалансированнее будет - стоит недорого, железо мощное и камера хорошая.
27.06.2018 15:19 Nikkikola Тема: Помогите выбрать телефон для жены (Страницы: 1 2)
Вы как-то аргументируйте своё несогласие) Если сравнивать oneplus 6 и айфон х, то у последнего немного лучше изображение, по остальным параметрам он проигрывает, при этом стоит вдвое дороже.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

29.06. [Новинки] Анонсы: Bluboo S3 – АКБ 8500 мАч и виртуальные SIM-карты / MForum.ru

28.06. [Новинки] Слухи: Google Pixel 3 и Pixel 3 XL показались на рендерах / MForum.ru

28.06. [Новинки] Анонсы: Poptel P9000 Max – смартфон с АКБ 9000 мАч / MForum.ru

27.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S10 получит тройную тыловую камеру и три модификации / MForum.ru

27.06. [Новинки] Анонсы: Meizu M6T появился в России / MForum.ru

25.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 6 Pro представлен официально / MForum.ru

25.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Pad 4 представлен официально / MForum.ru

25.06. [Новинки]  Анонсы: Nokia 8110 4G появился в России / MForum.ru

22.06. [Новинки]  Анонсы: Xiaomi снизила цены на смартфоны / MForum.ru

20.06. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X – безрамочный флагман / MForum.ru

20.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A73s с Helio P60 / MForum.ru

19.06. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен Xiaomi Mi Max 3 с аккумулятором 5400 мАч / MForum.ru

19.06. [Новинки]  Анонсы: В России начались продажи Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite / MForum.ru

18.06. [Новинки]  Анонсы: Представлен LG X5 (2018) с аккумулятором 4500 мАч и LG Pay / MForum.ru

18.06. [Новинки] Слухи: LG Q8+ появится в двух вариантах / MForum.ru

15.06. [Новинки] Слухи: Meizu 16 со Snapdragon 845 запустят в августе / MForum.ru

15.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J4 и J6 появились в России / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Vivo NEX Ultimate (NEX S) – безрамочный флагман / MForum.ru

13.06. [Новинки]  Анонсы: Vivo NEX – новинка на Snapdragon 710 / MForum.ru

13.06. [Новинки]  Это интересно: Смартфон Gigaset GS185 будут собирать в Германии / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: