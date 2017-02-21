Это интересно: Android O = Android Oreo?

MForum.ru
21.02.2017,
Известно, что названия версий операционной системы Android выбираются по алфавиту, а следом за латинской буквой «N» следует «O». Также не секрет, что в Google используют «сладкие» названия для релизов своей операционной системы, например, KitKat, Lillipop, Marshmallow, Nougat.
С большой долей вероятности следующая версия ОС Android в стадии Developer Preview будет назваться Android O, а на рынок она выйдет с именем какой-либо сладости на букву «О». И старший вице президент Android и Chrome OS Хироши Локхаймеру (Hiroshi Lockheimer) опубликовал тизер на котором изображен торт с известным печеньем Oreo. Интересно, Oreo – это кодовое имя ОС или финальное название? Напомню, Android 4.4 ставший Kitkat разрабатывался под названием Key Lime Pie, а кодовым именем Marshmallow было Macadamia Nut Cookie.
© Антон Печеровый,
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