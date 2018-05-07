Слухи: Появились подробности о Vivo Y75s и Y83

07.05.2018, MForum.ru

Спустя всего несколько месяцев после дебюта Vivo Y75 появилась информация о смартфоне Vivo Y75s, который станет приемником этой модели. Также в утечках засветился Vivo Y83.

По дизайну и спецификациям Vivo Y75s похож V7+. В активе этой модели присутствуют 5,99 дюймовый дисплей разрешением 720х1440 точек (18:9, FullView) с изогнутым 2,5D-стеклом, чипсет Snapdragon 450, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб. Основная камера Vivo Y75s представлена 13 Мп сенсором, фронтальная – сенсором разрешением 16 Мп. При этом обе камеры оснащены светодиодными вспышками. Емкость аккумулятора Vivo Y75s составит 3225 мАч. ОС – Android 7.1.2 Nougat с оболочкой Funtouch OS 3.2. Цветовая гамма модели будет включать в себя синий, черный, красный и золотистый варианты.

Vivo Y83 оснащен 6,22-дюймовым дисплеем разрешением 720х1520 точек (19:9) с 2,5D-стеклом, неуказанным чипсетом с 8-ядерным 2,0 ГГц процессором, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и парой из 13 и 8 Мп камер. Емкость аккумулятора – 3180 мАч. ОС – Android 8.1 Oreo из коробки с оболочкой Funtouch OS 4.0. Выпускаться Vivo Y83 будет в черном и золотистом цветах. Информации о ценах и сроках релиза новинок пока нет.