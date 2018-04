Анонсы: BLU Vivo One Plus – экран 18:9 и аккумулятор емкостью 4000 мАч

11.04.2018, MForum.ru

Портфолио компании Blu пополнил смартфон Vivo One Plus. Новинка позиционируется как «monster battery», оснащенный аккумулятором емкостью 4000 мАч и поддерживающий «быструю зарядку» 5В/2А.

Впрочем, спецификации BLU Vivo One Plus вполне бюджетные. В активе новинки присутствуют 6-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (18:9)и закругленным защитным стеклом, 4-ядерный 1,3 ГГц процессор, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, дактилоскопический сенсор, а также тыловая и фронтальная камеры разрешением 13 Мп. ОС – Android 7.1 Nougat.

Корпус BLU Vivo One Plus выполнен из алюминия. В продаже появятся 3 цветовых варианта: черный, синий и золотистый. Цена BLU Vivo One Plus пока не сообщается, но можно предположить, что она будет невысокой.