Анонсы: Moto G14 получил дисплей разрешением FHD+ и АКБ 5 000 мАч

MForum.ru

Анонсы: Moto G14 получил дисплей разрешением FHD+ и АКБ 5 000 мАч

02.08.2023, MForum.ru

Анонсированный ранее Moto G13 оснащался экраном разрешением HD+. Впрочем, более дорогие модели G23 и даже G53 также используют дисплеи разрешением ниже 1080p. Однако, в серии Gx4 ситуация изменилась.

Анонсы: Moto G14 получил дисплей разрешением FHD+ и АКБ 5 000 мАч

Motorola Moto G14 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем FHD+ (20:9), что является довольно серьезным обновлением. И это IPS-дисплей хорошего качества, хотя он работает только на частоте 60 Гц (у G13 частота обновления была 90 Гц).

Анонсы: Moto G14 получил дисплей разрешением FHD+ и АКБ 5 000 мАч

За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч, который обещает до 94 часов воспроизведения музыки или до 16 часов видео. Максимальная мощность зарядки – 15 Вт (в комплекте зарядное устройство на 20 Вт). И это второе значимое обновление относительно G13, у которого максимальная мощность зарядки всего 10 Вт.

Анонсы: Moto G14 получил дисплей разрешением FHD+ и АКБ 5 000 мАч

В остальном Moto G14 почти не изменился относительно предшественника. G14 использует Unisoc T616. Напомню, это 12-нм чипсет с 2-мя ядрами Cortex-A75 с тактовой частотой 2,0 ГГц и 6-ю ядрами A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц, а также графикой Mali-G57 MP1. Объем ОЗУ – 4 Гб, встроенной памяти – 128 Гб. ОС – Android 13 из коробки.

Анонсы: Moto G14 получил дисплей разрешением FHD+ и АКБ 5 000 мАч

Конфигурация камеры не изменилась – 50-мегапиксельный основной сенсор Quad Pixel (исходные пиксели 0,64 мкм, 1,28 мкм после объединения) и сенсор для макросъемки. На передней панели размещена 8-мегапиксельная селфи-камера (1,12 мкм). В части записи видео – фронтальная и тыловая камеры могут записывать его с частотой 30 кадров в секунду при разрешении 1080p. Также отметим сохранившийся 3,5-мм разъем для наушников с поддержкой FM-радио, дактилоскопический сенсор на боковой грани и стереодинамики с Dolby Atmos.

Анонсы: Moto G14 получил дисплей разрешением FHD+ и АКБ 5 000 мАч

Цена Moto G14 составляет 9 999 индийских рупий. Начиная с 8 августа купить новинку можно в сером Steel Gray и синем Sky Blu цветах, позднее выйдут еще две версии: Pale Lilac и Butter Cream Vegan Leather.

Анонсы: Moto G14 получил дисплей разрешением FHD+ и АКБ 5 000 мАч

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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