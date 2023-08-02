Анонсы: Moto G14 получил дисплей разрешением FHD+ и АКБ 5 000 мАч

MForum.ru
02.08.2023,
Анонсированный ранее Moto G13 оснащался экраном разрешением HD+. Впрочем, более дорогие модели G23 и даже G53 также используют дисплеи разрешением ниже 1080p. Однако, в серии Gx4 ситуация изменилась.
Motorola Moto G14 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем FHD+ (20:9), что является довольно серьезным обновлением. И это IPS-дисплей хорошего качества, хотя он работает только на частоте 60 Гц (у G13 частота обновления была 90 Гц).
За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч, который обещает до 94 часов воспроизведения музыки или до 16 часов видео. Максимальная мощность зарядки – 15 Вт (в комплекте зарядное устройство на 20 Вт). И это второе значимое обновление относительно G13, у которого максимальная мощность зарядки всего 10 Вт.
В остальном Moto G14 почти не изменился относительно предшественника. G14 использует Unisoc T616. Напомню, это 12-нм чипсет с 2-мя ядрами Cortex-A75 с тактовой частотой 2,0 ГГц и 6-ю ядрами A55 с тактовой частотой 1,8 ГГц, а также графикой Mali-G57 MP1. Объем ОЗУ – 4 Гб, встроенной памяти – 128 Гб. ОС – Android 13 из коробки.
Конфигурация камеры не изменилась – 50-мегапиксельный основной сенсор Quad Pixel (исходные пиксели 0,64 мкм, 1,28 мкм после объединения) и сенсор для макросъемки. На передней панели размещена 8-мегапиксельная селфи-камера (1,12 мкм). В части записи видео – фронтальная и тыловая камеры могут записывать его с частотой 30 кадров в секунду при разрешении 1080p. Также отметим сохранившийся 3,5-мм разъем для наушников с поддержкой FM-радио, дактилоскопический сенсор на боковой грани и стереодинамики с Dolby Atmos.
Цена Moto G14 составляет 9 999 индийских рупий. Начиная с 8 августа купить новинку можно в сером Steel Gray и синем Sky Blu цветах, позднее выйдут еще две версии: Pale Lilac и Butter Cream Vegan Leather.
© Антон Печеровый,
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